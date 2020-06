Huawei brengt nog uitgebreidere Huawei P40 Pro+ naar Nederland

Huawei brengt een nieuwe smartphone uit in Nederland. Vanaf 25 juni zien we de Huawei P40 Pro+ terug in de Nederlandse schappen, zo maakt de fabrikant bekend.

Huawei P40 Pro+ naar Nederland

In een persbericht heeft Huawei bekend gemaakt dat het een nieuw P40-toestel uitbrengt in Nederland. De smartphonefabrikant geeft aan dat de Huawei P40 Pro+ vanaf 25 juni, dus vanaf vandaag, in Nederland beschikbaar is. De telefoon werd samen met de andere P40-toestellen in maart aangekondigd.

De telefoon heeft veel overeenkomsten met de Huawei P40 Pro, waarvan we onlangs onze uitgebreide Huawei P40 Pro review hebben gepubliceerd. Zo beschikt de telefoon over een 6,58 inch OLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid, Kirin 990 processor, 5G ondersteuning, 4200 mAh accu met 40W snelladen en een 32 megapixel front-camera.

Wat is er dan wel nieuw? In plaats van een triple-camera heeft het toestel een quad-camera. Bestaande uit een 50MP hoofdcamera, 8MP periscoop telefotolens, 8MP telefotolens en een 40 megapixel groothoeklens voor de mooiste plaatjes. Met de telefotolens kun je 10x optisch zoomen. Je kunt de Huawei P40 Pro+ kopen met 8GB RAM en 256GB/512GB opslagruimte. Qua uiterlijk is er ook een groot verschil; de P40 Pro+ is verkrijgbaar in keramiek zwart of kermiek wit.

Goedkoop is de smartphone niet. De Huawei P40 Pro+ kost je 1399 euro. Belangrijk nadeel; Huawei voorziet de telefoon van Huawei Mobile Services, en dus niet de Google Play Services. Je kunt de telefoon bestellen bij Mobiel en Belsimpel.