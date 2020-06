Huawei P30 Pro New Edition vindt zijn weg naar Nederland: nu verkrijgbaar

Huawei heeft een ‘nieuwe’ smartphone uitgebracht in ons land. De smartphonefabrikant heeft de P30 Pro in een nieuw jasje gestoken en geeft het toestel de naam Huawei P30 Pro New Edition.

Huawei P30 Pro New Edition

Het portfolio van de Chinese fabrikant Huawei is uitgebreid met een nieuw model. Hoewel, we zeggen wel ‘nieuw’, maar eigenlijk is het een iets gemoderniseerde variant op de eerder verschenen Huawei P30 Pro. Onlangs hebben we nog een uitgebreide Huawei P30 Pro review: na 1 jaar gepubliceerd waarin we nog steeds erg positief zijn over het toestel.

De Huawei P30 Pro New Edition is op verschillende gebieden iets wat uitgebreid en veranderd. Het ontwerp is hetzelfde, maar je kunt nu kiezen uit drie (andere) kleuren; Silver Frost, Aurora en Black. Geen zorgen over de Google-diensten, die kunnen dankzij grotendeels dezelfde hardware gewoon meegeleverd worden. De P30 Pro NE is voorzien van Android 10, EMUI 10.1 en Play Services.

Wat is er dan precies nieuw aan dit toestel? De Huawei P30 Pro New Edition krijgt vanuit de fabriek 256GB aan opslagruimte mee, that’s it. De goed beoordeelde quad-camera met Leica-sensoren blijven en weten ook in omgevingen met weinig licht geweldige foto’s te maken, zo schreven we in onze review.

Verder vinden we de Kirin 980 processor terug, samen met een 4200 mAh accu die met 40W erg snel weer opgeladen kan worden. De telefoon wordt vanaf vandaag uitgeleverd voor een bedrag van 749 euro. Heb je genoeg aan 128GB en wil je 200 euro besparen? Dan kun je wellicht net zo goed voor de Huawei P30 Pro kiezen, welke ook in schitterende kleuren is te vinden.

De Huawei P30 Pro New Edition komt beschikbaar bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.