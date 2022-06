Huawei P30 Pro: grote EMUI 12 update wordt uitgerold

Een nieuwe update voor de Huawei P30 Pro wordt vanaf nu uitgerold in Nederland. De Huawei P30 Pro ontvangt de EMUI 12 update met een hoop veranderingen.

EMUI 12 voor Huawei P30 Pro

De Huawei P30 Pro is één van de meest verkochte toestellen van de Chinese fabrikant. Het was helaas tevens ook één van de laatst meest complete smartphones. Hoewel de hardware nog altijd erg goed is van Huawei, is de software door de Amerikaanse sancties flink uitgekleed; met als gevolg een voor ons land niet interessante smartphones van de fabrikant omdat de Google-diensten ontbreken. Dat er nieuwe modellen zijn, betekent niet dat Huawei de P30 Pro is vergeten.

Een nieuwe update wordt deze week uitgerold voor het toestel. De smartphone krijgt hiermee de update naar EMUI 12, maar dit wordt niet gecombineerd met Android 12. Sterker nog; uit onze test blijkt dat Huawei de naam van de Android-versie helemaal uit het menu heeft gehaald. Nieuw is verder bijvoorbeeld het vernieuwde bedieningspaneel. Door links van de camera naar beneden te vegen openen de notificaties, door rechts van de camera naar beneden te vegen krijg je de snelle instellingen. De snelle instellingen zijn nu anders ingedeeld op het scherm. Huawei levert gelijk beveiligingsupdate februari 2022 mee. Met een grootte van 4,57GB is het tevens ook een grote update.

In de interface is het één en ander aangepakt. Zo kun je slimme mappen gebruiken, kleurtinten gebruiken en het lettertype makkelijker aanpassen. De update heeft versie EMUI 12.0.0.132 en wordt verspreid uitgerold. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedere gebruiker, van het ruim drie jaar oude toestel, de update binnenkrijgt.