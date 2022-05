Huawei Watch Fit 2 gepresenteerd: je gezondheid onder controle voor €149

Huawei heeft vanmiddag de nieuwe Huawei Watch GT 3 Pro-modellen gepresenteerd. Daarnaast heeft het merk nog een andere smartwatch gepresenteerd; de Huawei Watch Fit 2, welke een stuk goedkoper is. We praten je bij over dit nieuwe horloge.

Huawei Watch Fit 2

We schreven zojuist al over de Huawei Watch GT 3 Pro. Deze serie bestaat uit twee verschillende smartphones. Wil je niet zoveel geld uitgeven aan een nieuw slim horloge, maar wel alles bijhouden omtrent je gezondheid, dan kun eveneens terug bij Huawei, voor de Huawei Watch Fit 2. Deze nieuwe smartwatch is ook vanmiddag aangekondigd.

De Huawei Watch Fit 2 beschikt over een 1,74 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 336 x 480 pixels. Het nieuwe model biedt een luidspreker, waardoor ook bellen via Bluetooth tot de mogelijkheden behoort. De locatie wordt nauwkeurig vastgelegd en dankzij het Healthy Living Management krijg je een gezondheidsplan vol tips en overzichten van je bewegingen.

Er zijn 97 trainingsmodi die je kunt gebruiken en de digitale fitness-coach helpt je bij je oefeningen. Uiteraard krijg je nog meer gegevens voorgeschoteld middels de Huawei Health App die je kunt downloaden. De Huawei Watch Fit 2 kost je 149 euro en is verkrijgbaar vanaf 15 juni via eigen Huawei Store, Bol.com, Coolblue, Amazon en MediaMarkt. Het horloge is beschikbaar in verschillende kleuren.