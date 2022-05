Huawei presenteert nieuwe Huawei Watch GT 3 Pro-serie met twee modellen

Twee nieuwe smartwatches van Huawei zijn zojuist aangekondigd voor Nederland. De fabrikant brengt onder andere de Huawei Watch GT 3 Pro uit. Een nieuwe smartwatch in twee modellen en vol mogelijkheden

Huawei Watch GT 3 Pro aangekondigd

Woensdagmiddag heeft Huawei nieuwe smartwatches gepresenteerd, welke eveneens in Europa uitgebracht zullen worden. Er is al de Huawei Watch Fit 2 die vandaag aangekondigd werd, ook is er de Huawei Watch GT 3 Pro, als nog uitgebreider model op de GT 3 die we op DroidApp uitvoerig hebben besproken in de Huawei Watch GT 3 review. Nu is het tijd dus voor het Pro-model, of beter gezegd modellen. Want de Watch GT 3 Pro komt beschikbaar in twee modellen. Deze bieden allebei de nieuwe professionele workout-modus, waarbij je onder andere kunt kiezen voor freediving en 100 andere mogelijkheden kunt selecteren. Deze gegevens kun je bijvoorbeeld delen via Runtastic en Komoot. Verder vind je er een slim hardloopplan en is er nauwkeurige locatie-tracking. Er is een ECG-functie aanwezig, al is deze op dit moment nog niet beschikbaar in Europese landen.

Het eerste model is de Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition met een 1,43 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466 x 466 pixels en een titanium behuizing. Het beeldscherm is vervaardigd uit saffierglas. Verder is er een keramische achterkant, welke 0,5 millimeter dunner dan de Watch GT 2 Pro, voor een beter draagcomfort.

Het tweede model uit de serie is de Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition, naar eigen zeggen een smartwatch voor liefhebbers van tech en kunst. Het kunstwerk ‘De geboorte van Venus’ van schilder Sandra Botticelli is als inspiratie genomen. Met het verstrijken van de uren verandert ook de bloemenwijzerplaat van het scherm. Dit is overigens een 1,32 inch AMOLED-beeldscherm en ook vinden we de kroon die we bij het andere Pro-model terugzien.

Volgens Huawei moet de nieuwe Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition een batterijduur hebben van 14 dagen. Dit is 8 dagen bij intensief gebruik, zo laat Huawei weten. Bij de Ceramic Edition is dit respectievelijk 7 en 4 dagen. Voor een bedrag van 369 euro krijg je de Titanium mee naar huis. De keramische editie gaat 499 euro kosten. Vanaf vandaag is de Pro Titanium Edition en de Pro Ceramic vanaf 18 juni beschikbaar bij de eigen Huawei Store, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.