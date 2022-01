Huawei Watch GT Runner is nieuwe smartwatch voor de echte hardloper

Ben je een echte hardloper, dan heeft Huawei een nieuwe speciale smartwatch voor jou. De smartwatch heeft de naam Huawei Watch GT Runner gekregen en is een speciaal hardloophorloge, om alles uit het bewegen te halen. Ook het ontwerp van het horloge is speciaal aangepast.

Huawei Watch GT Runner

Vanochtend schreven we over de nieuwe Huawei Watch GT 3 die Huawei had aangekondigd. Echter was dat niet de enige smartwatch die door het merk is gepresenteerd. Nu maken we namelijk kennis met de nieuwe Huawei Watch GT Runner. Deze nieuwe smartwatch biedt alles voor de fervente hardloper. Dit betekent allereerst dat het ontwerp van het horloge zo gemaakt is dat deze perfect is voor tijdens het hardlopen. Het ontwerp is geïnspireerd op de grille van een sportwagen. De uitgeholde lug van het horloge zorgt ervoor dat het contactoppervlak groter wordt, zodat het zweetbestendig en ademend is.

Er is gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen en het horloge weegt slechts 38,5 gram. De antibacteriële siliconen horlogeband is bestand tegen water. Daarbij is er dankzij een nieuwe manier van antenneplaatsing is de locatiebepaling nog nauwkeuriger. Daarbij is er een professioneel hardloopprogramma en is er een speciale wijzerplaat die alle prestaties direct op het horloge weergeeft. Middels Huawei TruSeen 5.0+ is er een nauwkeurige realtime hartslagmeting en middels TruSport heb je toegang tot tal van statistieken en het vertrouwen van een wetenschappelijk hardloopprogramma. Verder kun je persoonlijke hardloopschema’s aanpassen en trainingscursussen dynamisch afstemmen. Dit alles werkt samen met de handige Huawei Health app.

De Huawei Watch GT Runner heeft een behuizing van 46mm doorsnee. Daarbij is het voorzien van een 1,43 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466 x 466 pixels. Er is keuze uit een grijs of een zwart siliconen bandje. Aan boord zijn een speaker en een microfoon en de smartwatch kan overweg met Android 6.0 en iOS 9 en hoger.

Je kunt het nieuwe hardloophorloge van Huawei aanschaffen voor 299,99 euro, dit kan via de officiële Huawei Store. Tijdelijk ontvang je gratis de Huawei FreeBuds 4i.