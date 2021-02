Goed nieuws: Huawei laat apps van derden toe voor smartwatches

De eigen smartwatches van Huawei zijn voorzien van een eigen besturingssysteem. Nu zijn ze vaak wat beperkter in bepaalde mogelijkheden, maar dat gaat veranderen dankzij ondersteuning voor apps van derden.

Huawei smartwatch met apps van derden

Huawei heeft bekend gemaakt dat smartwatches van de fabrikant apps van alle ontwikkelaars gaan ondersteunen. Tot nu toe waren voornamelijk Huawei-apps terug te vinden op het horloge, maar het ecosysteem wordt nu wat meer open. Dit betekent dat ontwikkelaars buiten Huawei aan de slag kunnen met het uitbrengen van apps voor de smartwatches.

Ontwikkelaars kunnen hiervoor de app in de AppGallery publiceren. Daar kunnen gebruikers met een Huawei smartwatch hun toepassingen downloaden. Mogelijk gebruikt Huawei de smartwatchmarkt als grotere focus hierop, nu het door de Amerikaanse sancties het moeilijker heeft met smartphones. Als eerst heeft Huawei nu een workout-app Fitify beschikbaar gesteld voor de Watch GT2 Pro. Hiermee heb je toegang tot meer dan 900 oefeningen. Deze stijlvolle smartwatch hebben we eerder uitgebreid besproken in de Huawei Watch GT2 Pro review.