Samsung voorziet Galaxy Watch 3 en Active 2 van bloeddrukmeter en meer

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor twee smartwatches. De horloges Watch 3 en Active 2 worden voorzien van de optie om een hartfilmpje (ECG) te maken en je bloeddruk te meten.

Update voor Galaxy Watch 3 en Active 2

Samsung heeft eerder al bekend gemaakt dat de functionaliteit van de smartwatch uitgebreid zou worden met extra gezondheidfuncties. Die tijd is nu aangebroken, want Samsung heeft voor de Galaxy Watch 3 en Active 2 een nieuwe update klaargezet. Na de update is het mogelijk om electrocardiogrammen (ECG) te meten, net als een bloeddrukmeting uit te voeren. Om gebruik van de bloeddrukmeter te maken dien je een stappenplan te volgen om de sensoren te kalibreren. Hiervoor is een echte bloeddrukmeter nodig.

De functionaliteit kun je gebruiken via de Galaxy Wearable app. Je moet echter uit ‘Galaxy Apps’ nog aanvullend de Samsung Health Monitor app downloaden. Het lijkt er hierom op dat deze niet werkt op niet-Samsung toestellen, omdat Galaxy Apps niet beschikbaar is op een andere merken.