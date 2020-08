Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Watch 3 nu in de winkels

Samsung bracht gisteren al de nieuwe Galaxy Note 20-serie uit, maar er is nog meer goed nieuws vanuit Samsung. De fabrikant heeft ook de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Watch 3 uitgebracht in ons land.

Galaxy Tab S7 en Watch 3 in Nederland

Vrijdag schreven we over de release van de Galaxy Note 20-serie in Nederland. Deze nieuwe smartphones zijn niet de enige producten die je vanaf nu aan kunt schaffen in ons land. De fabrikant heeft ook de onlangs aangekondigde Watch 3 en Galaxy Tab S7 uitgebracht.

De Samsung Galaxy Tab S7 en S7+ zijn twee nieuwe tablets van Samsung. Ze zijn er als WiFi-versie, maar ook met 5G. Volgens de fabrikant moet het de mogelijkheden van de computer combineren met de flexibiliteit van een tablet. Bij de Tab S7 krijg je een schermgrootte voorgeschoteld van 11,0 inch, bij de Tab S7+ is dit 12,4 inch. Deze schermen leveren een verversingssnelheid van 120Hz.

Zowel de Galaxy Tab S7 als de Galaxy Tab S7+ hebben een Snapdragon 865+ octa-core chipset, 6GB/8GB werkgeheugen met 128GB/256GB aan opslagruimte. Uiteraard zijn ze voorzien van Android 10, zijn er quad-speakers en kun je de accu’s opladen met een kracht van 45W. Goed om te weten; Samsung levert vreemdgenoeg geen 45W lader mee, maar eentje met minder kracht. De Tab S7 heeft een 8000 mAh accu, de Plus een 10,090 mAh.

De tablets hebben een verkoopprijs vanaf 699 euro. Je kunt de Galaxy Tab S7 tablets vanaf nu kopen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Galaxy Watch 3

Dan is er ook nog de Galaxy Watch 3. Deze smartwatch werd ook begin augustus aangekondigd en is de opvolger van de huidige Watch 2. Hij heeft nog meer gezondheidsfuncties en kan bijvoorbeeld je bloeddruk en zuurstofsaturatie meten. Met de valdetectiefunctie kan eventueel een SOS-bericht gestuurd worden naar contactpersonen. De smartwatch heeft een klok met een grootte van 41mm doorsnee, of met 45mm doorsnee. De prijs begint bij 429 euro.

Je kunt de Samsung Galaxy Watch 3 kopen bij Coolblue en Bol.com.