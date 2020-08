Nieuwe tablets: Samsung kondigt Galaxy Tab S7 en S7+ aan

Tijdens Samsung Unpacked heeft Samsung een hoop nieuwe producten laten zien. Zo ook de Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7+ tablets. Beide apparaten komen naar Nederland.

Galaxy Tab S7 aangekondigd

Het is druk vandaag met het nieuws van Samsung. De fabrikant heeft een hoop producten aangekondigd, waaronder de Note 20-serie en de Galaxy Watch 3. Echter heeft het merk ook twee nieuwe tablets getoond; de Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7+.

De nieuwe tablets van Samsung moeten de de mogelijkheden van de computer combineren met de flexibiliteit van de tablet en de connectiviteit van een smartphone, zo meldt Samsung. Dat zien we dan ook terug aan de specificaties. De Galaxy Tab S7 en S7+ komen namelijk niet alleen als WiFi-versie op de markt. Van de S7 verschijnt ook een 4G-model, van de Tab S7+ komt een WiFi en 5G-model.

Samsung voorziet de Tab S7 van een 11,0 inch LTPS-beeldscherm (2560 x 1600 pixels), de Tab S7+ heeft een 12,4 inch Super AMOLED-display (2800 x 1752 pixels). In beide gevallen levert het een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor scrollen en dergelijke veel vloeiender verloopt. Een ander verschil is de vingerafdrukscanner; bij de Tab S7 zit deze aan de zijkant, bij de Plus in het beeldscherm.

Uiteraard wordt de Galaxy Tab S7 geleverd met de S Pen, zodat je nog beter je creativiteit kunt uiten. Deze is net als bij de Note 20-serie het nieuwste model. De tablets komen met Android 10 en verschijnen met 6GB RAM + 128GB of 8GB + 256GB. Het geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. Aan boord van de Tab S7 is een 8000 mAh accu met 45W fast charging, de Galaxy Tab S7+ krijgt een 10,090 mAh accu met dezelfde laadkracht. Echter wordt de 45W lader niet direct meegeleverd.

De Samsung Galaxy Tab S7-modellen hebben een Snapdragon 865+ processor en hebben quad-speakers. Kleurkeuze is er ook; Mystic Black, Mystic Silver en Mystic Bronze. De Galaxy Tab S7 Wi-Fi-versie heeft een verkoopadviesprijs van € 699,- en de LTE-versie kost € 799,-. De Galaxy Tab S7+ heeft een verkoopadviesprijs van € 899,- (Wi-Fi) en € 1.099,- (5G). Er komen verschillende accessoires, waaronder een toetsenbord.