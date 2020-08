Samsung deelt eigen details over augustus-update: 39 kwetsbaarheden

Google gaf eerder deze week de beveiligingsupdate van augustus vrij. Samsung heeft nu meer details gedeeld over haar eigen deel van de update. Deze bevat ook een reeks patches tegen kwetsbaarheden.

39 Samsung-patches

Met 54 patches heeft Google deze maand een flinke update uitgebracht voor de beveiliging van Android. De tientallen patches zijn echter niet direct voor ieder toestel, omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen toestel, componenten en Android-versie.

Samsung heeft de update al beschikbaar gesteld voor meerdere toestellen, en geeft nu ook meer informatie over de update. Bovenop de patchs van Google zelf heeft Samsung zelf ook nog 39 kwetsbaarheden gevonden. Deze worden aan de beveiligingsupdate van augustus toegevoegd.

Als we kijken naar de uitwerking van deze patch, wordt duidelijk dat Samsung verschillende kwetsbaarheden heeft aangepakt. Het gaat onder andere om een lek in Quick Share op toestellen met Android 10 en One UI 2.1. Tevens is er een lek gevonden in de USB Driver en heeft het merk opnieuw lekken gedicht in de DeX-software.

Voor verschillende devices van Samsung zal de update in de komende tijd uitgerold worden. Als dit het geval is voor jouw toestel, krijg je hiervan een notificatie. Als je de update binnenkrijgt, horen we dat uiteraard graag van je, samen met een screenshot.