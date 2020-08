Android beveiligingsupdate augustus 2020: deze keer 54 patches

Iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor het Android-besturingssysteem. Dit keer is het beveiligingsupdate augustus 2020, waarbij wederom verbeteringen in de beveiliging zijn aangebracht.

Beveiligingsupdate augustus 2020

Nadat Google gisteren de Pixel 4a aankondiging had, is het nu tijd voor ander Android-gerelateerd nieuws. Het bedrijf heeft een nieuwe security-patch uitgebracht waarbij verbeteringen en optimalisaties van Android zijn doorgevoerd.

Met beveiligingsupdate augustus 2020 worden zo’n 54 kwetsbaarheden in Android weggepoetst. Overigens betekent dit niet dat alle modellen en apparaten even kwetsbaar zijn. Er wordt bij de patches onderscheid gemaakt in onder andere de Android-versie, de verschillende componenten zoals de processor en de mate van risico.

We schreven gisteren al dat deze update inmiddels beschikbaar is voor de Galaxy S10-serie. In de komende dagen en weken zullen meer smartphones bijgewerkt worden met de augustus-update. Krijg je de update binnen? Dan horen we het graag van je! Mail het naar ons door, samen met een screenshot!