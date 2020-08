Samsung Galaxy S10-serie krijgt augustus-update met optimalisaties

Er staat een nieuwe update klaar voor de toestellen uit de Galaxy S10-serie. De smartphonereeks wordt bijgewerkt met de nieuwe patch van augustus. Deze update brengt ook nog direct wat verbeteringen en optimalisaties.

Galaxy S10 krijgt augustus update

Samsung is er als de kippen bij met de beveiligingsupdate van augustus. We verwachten de officiële aankondiging van Google in de komende uren. De fabrikant rolt de update in Nederland uit voor de Galaxy S10, S10+ en S10e, zo laat Richard ons weten.

De changelog van de update is iets uitgebreider en brengt niet alleen de nieuwe beveiligingsupdate. Samsung heeft voor de S10-serie ook de stabiliteit van de camera verbeterd, net als de WiFi-verbinding en stabiliteit, zo is uit de changelog op te maken.

Als de update gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 679,00 euro