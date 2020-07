Samsung brengt grootse juni-update uit voor Galaxy S10 Lite, patch voor M21

Samsung heeft voor een aantal toestellen een nieuwe update klaargezet. Vooral voor de Samsung Galaxy S10 Lite komt de update met een groot aantal verbeteringen en nieuwe functies. Daarnaast is er een update voor de Galaxy M21.

Update voor S10 Lite

Gebruikers van de Galaxy S10 Lite kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun toestel. De smartphone ontvangt de beveiligingsupdate van juni 2020. Echter bevat deze naast verbeteringen in de beveiliging nog meer nieuws. Een bezitter van de Galaxy S10 Lite laat weten dat de changelog een hoop verbeteringen bevat. Deze bevatten verbeteringen voor de camera, de audio, de vingerafdrukscanner en nog meer. De changelog voor de Galaxy S10 Lite hebben we hieronder voor je neergezet.

Algehele stabiliteit van functies verbeterd.

Fotokwaliteit van camera is verbeterd.

De stabiliteit van Camera is verbeterd.

De kwaliteit van audio is verbeterd. (Luidspreker, Oortelefoon)

De prestaties van de vingerafdrukherkenning zijn verbeterd

De volgende functies zijn verwijderd : MirrorLink

De beveiliging van uw apparaat is verbeterd.

Andere toestellen

Ook voor enkele andere toestellen van Samsung is de fabrikant gestart met het verspreiden van een update. Allereerst is voor de betaalbare Samsung Galaxy M21 een eerste update beschikbaar. Geen grote verbeteringen, maar wel de mei-patch. Daarnaast melden gebruikers van de Galaxy J6 en A6+ zich; de juni-patch is beschikbaar.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar zijn, krijg je hier natuurlijk een melding van op je toestel. Eventueel kun je via het menu met instellingen ook handmatig checken op updates.

Samsung Galaxy S10 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 483,00 euro