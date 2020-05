Samsung Galaxy A6 en A6+ krijgen Android 10; One UI 2.1 voor S10 Lite

Voor drie Samsung-modellen is de Koreaanse fabrikant gestart met het uitrollen van een nieuwe update. Gebruikers van de Samsung Galaxy A6 en A6+ krijgen Android 10. Voor de Galaxy S10 Lite staat een andere update klaar.

Android 10 voor Galaxy A6-modellen

Samsung heeft voor twee toestellen de update naar Android 10 vrijgegeven. Gebruikers van de Samsung Galaxy A6 laten ons weten dat zij de update inmiddels hebben mogen ontvangen. Daarbij is deze update ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy A6+ in Nederland. Samen met deze update wordt ook de One UI 2.0 skin meegeleverd, welke zich kenmerkt door nieuwe verbeteringen in de interface en een aantal nieuwe functies.

Tot slot krijgen de Galaxy A6 en A6 Plus ook de beveiligingsupdate van maart mee. Nieuwe functies in Android 10 zijn meer privacy-opties, een volledig donker thema en verbeterde notificaties met slimme acties. Ook zijn er nieuwe gestures toegevoegd.

Galaxy S10 Lite

Ook voor de onlangs uitgebrachte Samsung Galaxy S10 Lite staat een nieuwe software-update klaar. Deze update brengt de One UI 2.1 skin, samen met de beveiligingsupdate van april 2020. De nieuwe features uit One UI 2.1 vinden we voornamelijk terug in de camera. Zo zijn er nieuwe AR-functies en heeft de galerij-app verschillende verbeteringen gekregen. Je kunt bijvoorbeeld snel foto’s bijsnijden en zoeken naar vergelijkbare foto’s.

