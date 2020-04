Galaxy Note 10 Lite krijgt One UI 2.1, Xiaomi Mi 9/9T (Pro) de april-patch

Samsung en Xiaomi rollen een nieuwe security-patch uit voor een aantal toestellen. De april update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy Note 10 Lite en de Xiaomi Mi 9, 9T en 9T Pro.

April-update voor Xiaomi en Samsung

Er is goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy Note 10 Lite. De telefoon krijgt de nieuwe One UI 2.1 skin met de nieuwste update die nu wordt uitgerold. Hiermee worden verschillende nieuwe features toegevoegd, zoals nieuwe camera-opties, nieuwe tools in de galerij-app en meer nieuwe tools. Daarbij is er ook beveiligingsupdate april 2020.

Ook voor de Xiaomi Mi 9 wordt een update uitgerold. Folkert laat aan DroidApp weten dat zijn toestel de april-patch aangeboden krijgt. De beveiligingsupdate van de maand april pakt enkele tientallen kwetsbaarheden en gevoelige punten aan in de beveiliging van Android. Na het installeren ben je dus weer helemaal bij de tijd met je toestel! Tom laat ons weten dat de update er ook voor de Xiaomi Mi 9T (Pro) is!

Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je device.

