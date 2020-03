Beveiligingsupdates voor Nokia 6.2, 4.2, Xiaomi Mi 9T Pro en Galaxy Note 10

Er staat een nieuwe software-update klaar voor de Xiaomi Mi 9T Pro. Het is de januari-patch van 2020. Daarbij zijn er updates voor de Galaxy Note 10, Note 10+ en Nokia 6.2 en 4.2.

Mi 9T Pro krijgt januari-update

De maand januari ligt inmiddels alweer even achter ons. Waar Google van de week de beveiligingsupdate van maart heeft vrijgegeven, staat er nu een andere update klaar voor de Xiaomi Mi 9T Pro.

Tom laat ons weten dat het toestel de beveiligingsupdate van januari 2020 aangeboden krijgt. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-besturingssysteem. Het is ook nog eens een vrij omvangrijke update met een grootte van 253MB.

Zover bekend worden er verder geen veranderingen of nieuwe features uitgerold naar het toestel. De update wordt vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je Xiaomi Mi 9T Pro.

Samsung Galaxy Note 10-serie

Er is ook nieuws over de Samsung Galaxy Note 10-serie. De Note 10 en Note 10 Plus krijgen allebei de beveiligingsupdate maart aangereikt. Dit is de meest nieuwe update voor het toestel. Henk laat ons weten dat de update vanaf nu gedownload kan worden voor de smartphones. De update is circa 150MB groot.

Nokia

Voor de Nokia 6.2 heeft HMD Global de februari-update beschikbaar gesteld. Deze werd van de week al voor verschillende toestellen verspreid, maar is er nu dus ook voor de Nokia 6.2, zo laat Oscar aan ons weten. De patch heeft een grootte van circa 63MB. Theo laat ons weten dat zijn Nokia 4.2 ook deze update heeft mogen ontvangen.

