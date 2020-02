Samsung Galaxy Note 10 Lite, met stylus, nu te koop in Nederland

Opnieuw heeft Samsung een smartphone uitgebracht in Nederland. Na twee toestellen uit de A-serie en de Galaxy S10 LIte is het nu de beurt aan de Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Galaxy Note 10 Lite in Nederland

De Samsung Galaxy Note 10 Lite is aangemeerd in Nederland. De smartphone, welke net als de andere devices uit de Note-serie met een stylus geleverd worden, werd begin januari aangekondigd. Januari was al een drukke maand voor Samsung, want in Nederland werden eerder al de Galaxy A51, Galaxy A71 en Galaxy S10 Lite uitgebracht, nu dus ook de Galaxy Note 10 Lite.

Samsung voorziet de Note 10 Lite van een 6,7 inch Super AMOLED-beeldscherm met Full-HD+ resolutie. Er is een Exynos 9810 octa-core processor, 6GB aan werkgeheugen en 128GB (uitbreidbare) opslagruimte. Er is een 4500 mAh accu welke dus zorgt voor flink wat capaciteit. Deze accu kun je met 25W snel opladen. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het beeldscherm.

De Galaxy Note 10 Lite heeft een triple-camera met een normale, telephoto en groothoeksensor, allen met 12 megapixel. Het maken van selfies kan met de 32 megapixel front-camera welke in een kleine cameraopening bovenin het scherm is te vinden.

Geïnteresseerd? De Samsung Galaxy Note 10 Lite is vanaf nu verkrijgbaar in ons land voor een bedrag van 599 euro. Te koop bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel en de Samsung Shop zelf en Bol.com.