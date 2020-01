Samsung Galaxy S10 Lite verkrijgbaar in Nederland: prijzen en details

Vanaf vandaag is de Samsung Galaxy S10 Lite verkrijgbaar in Nederland. De smartphone werd samen met de Note 10 Lite aangekondigd. We zetten de details van de smartphone op een rij.

Samsung Galaxy S10 Lite kopen

De Samsung Galaxy S10 Lite is de vierde telefoon uit de S10-serie. Eerder bestond de serie al uit de Galaxy S10, S10+ en S10e. De Lite moet het beste bieden voor een lagere prijs. Het is dan ook niet per definitie een kleiner toestel, want de Galaxy S10e is nog altijd beduidend compacter.

Op de Samsung Galaxy S10 Lite vinden we een 6,7 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Daarbij heeft de smartphone direct Android 10 aan boord met de One UI skin. We vinden verder 8GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte (uitbreidbaar) en een snelle Snapdragon 855 octa-core processor. De flinke 4500 mAh accu is veel groter dan die van de S10e en kan met 25W snel weer worden opgeladen. De vingerafdrukscanner bevindt zich geïntegreerd in het beeldscherm.

Er is een triple-camera aanwezig op de Galaxy S10 Lite. Deze omvat een 48MP hoofdsensor, 12MP groothoeklens en 5MP macrosensor. Je hebt verder de beschikking over 2x optische zoom, optische beeldstabilisatie en natuurlijk nog veel meer moois. De front-camera telt 32 megapixel.

Je koopt de complete Samsung Galaxy S10 Lite voor 649 euro. De telefoon is verkrijgbaar bij: Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en bij T-Mobile. Via onderstaande button vind je op de toestelpagina de actuele prijzen en specificaties.