Samsung Galaxy S25 Ultra verkoopt beter dan S25 en S25+ samen

Samsung zal tevreden zijn over de cijfers die de Samsung Galaxy S25 Ultra weet te bereiken. Het high-end toestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant is het meest geliefd uit de nieuwe serie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers. In totaal zijn er bijna 9,2 miljoen toestellen uit de Galaxy S25-serie verkocht.

Galaxy S25 Ultra verkoopt goed

De verkoopcijfers van de Samsung Galaxy S25-serie geven een duidelijk beeld: de Galaxy S25 Ultra is veruit het populairste toestel binnen de reeks. Volgens cijfers van Hana Securities werden in de eerste twee maanden na de lancering in totaal 9,16 miljoen toestellen uit de S25-familie verkocht. Daarvan nam de Ultra alleen al 5,08 miljoen exemplaren voor zijn rekening.

Ter vergelijking: de reguliere Galaxy S25 en het grotere S25+ model kwamen gezamenlijk uit op 4,08 miljoen verkochte toestellen. De Galaxy S25 verkocht 2,41 miljoen keer, terwijl de S25+ bleef steken op 1,67 miljoen. Daarmee is de Ultra goed voor meer dan de helft van de totale verkopen en verkoopt hij zelfs beter dan de twee andere modellen samen.

Deze verdeling werpt opnieuw de vraag op naar de relevantie van het Plus-model. Bij Apple leidde een vergelijkbare situatie ertoe dat de iPhone Plus werd geschrapt. In plaats daarvan introduceerde het bedrijf de iPhone 17 Air. Samsung kiest voorlopig niet voor een directe vervanging van de S25+, maar breidt de serie wel uit met een vierde model: de Galaxy S25 Edge. Tevens gingen er wel al geruchten rond dat het Plus-model het veld moest ruimen bij Samsung, en ook zijn er twijfels bij de line-up van de Galaxy S26-serie.

De sterke prestaties van de S25 Ultra zijn niet helemaal onverwacht, ondanks zijn hogere prijskaartje. Het toestel geldt als Samsungs meest geavanceerde smartphone zonder compromissen. Waar de Galaxy S25 en S25+ op sommige vlakken concessies doen, biedt de Ultra het complete pakket. Voor gebruikers die het maximale uit hun smartphone willen halen, is de keuze dan ook snel gemaakt. Mits geld geen rol speelt, want high-end toestellen zijn niet goedkoop. De telefoon hebben we eerder uitgebreid besproken in de Samsung Galaxy S25 Ultra review.

Samsung Galaxy S25 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1199,00 euro

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 829,00 euro