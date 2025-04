Samsung hervat uitrol Android 15 voor Galaxy S24-serie

Samsung heeft de updatemachine weer aangeslingerd voor de Galaxy S24-serie. Van de week startte het merk met het uitrollen van Android 15 met One UI 7, maar door een grote bug werd de update al snel weer offline gehaald. Nu wordt de update hervat.

Galaxy S24 krijgt weer update naar One UI 7

De update naar Android 15 met One UI 7 wordt weer uitgerold naar de Samsung Galaxy S24-serie. De drie modellen, de Galaxy S24, S24+ en de S24 Ultra kregen de update eerder al aangeboden, maar het merk stuitte op een grote bug. Details hierover zijn helaas nog altijd niet bekend, maar het was voor Samsung reden genoeg om de update terug te trekken en offline te halen. Dit deed het merk ook voor de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6. Samsung publiceerde van de week een nieuw updateoverzicht, waarin je kunt zien wanneer de update beschikbaar komt voor de verschillende Galaxy-toestellen.

In Zuid-Korea is Samsung nu begonnen met het hervatten van de uitrol van de update. Het gaat om de update voor de Galaxy S24-serie, over de foldables is niet meer informatie bekend. Samsung zal in de komende dagen de update naar meer landen uitrollen. Het is niet bekend of de update ook naar gebruikers komt die al hebben geüpdatet.

