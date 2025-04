Samsung publiceert bijgewerkte planning voor One UI 7 update: meer vertraging

Samsung heeft een nieuw overzicht gepubliceerd met de updateplannen. We zagen al twee keer eerder een overzicht langskomen met de periode waarin smartphones en tablets de update krijgen naar Android 15 en One UI 7. Het nieuwe schema laat voor diverse modellen uitstel zien.

Vertraging bij update naar Android 15 en One UI 7

Het is een week waarin er heel veel nieuws naar buiten komt over de updates die Samsung uitrolt. En dat is helaas niet al te best nieuws. Vorige week deelden we het updateoverzicht dat aanvankelijk werd gedeeld. Later zagen we een Europees updateoverzicht. Het leek allemaal goed te gaan, totdat van de week de update naar de nieuwe versie teruggetrokken werd voor alle modellen. De uitrol was reeds gestart voor de Galaxy S24-modellen, de Z Flip 6 en Fold 6.

Nu kunnen we het derde overzicht met je delen. Het is een bijgewerkte versie van de updateplannen naar Android 15 met One UI 7. Voor verschillende toestellen zal de update op een later moment komen dan eerder werd gedeeld. De informatie is afkomstig van Samsung zelf. Duidelijk wordt dat Samsung tot en met juli 2025 de tijd nodig heeft om de toestellen van de nieuwe softwareversie te voorzien. De uitrol voor de Galaxy S24-serie en de nieuwste foldables is nog altijd niet hervat.

De planning is nu als volgt;

April 2025

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Mei 2025

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Juni 2025

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9+

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy F14

Galaxy M14

Galaxy A06

Galaxy XCover7

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Juli 2025

Galaxy Tab A9

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 843,00 euro

Samsung Galaxy A56 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 379,00 euro