Samsung deelt Europees updateschema voor Android 15 met One UI 7

Er is veel te doen over de update naar Android 15 met One UI 7 voor de Samsung-toestellen. Is de update goed en wel opgestart, worden updates alweer teruggetrokken. Nu is er een Europees updateschema gedeeld, waarin we de plannen voor Europa zien.

Europees updateschema voor je Galaxy

Samsung is deze maand veel in het nieuws met de update naar One UI 7, gebaseerd op Android 15. Heel gek is dat niet; de fabrikant heeft klaarblijkelijk veel langer nodig voor de update, dan andere fabrikanten. Eerder in april deelde Samsung een overzicht met de updateplannen. Hierin kon je precies zien wanneer je telefoon de update zou krijgen. Deze week kwam er echter verandering in. Samsung heeft de update voor de Galaxy S24-serie, de Z Fold 6 en Flip 6 teruggetrokken door een grote bug. Hierdoor duurt het wederom langer voordat de update beschikbaar is voor gebruikers.

De Duitse afdeling van Samsung heeft nu een overzicht gepubliceerd met wanneer, welk toestel in Europa de update kan verwachten. Het is nog wel even afwachten in hoeverre de grote bug consequenties heeft voor de uitrol van de updates. Het kan goed zijn dat als het even duurt voordat de uitrol voor de S24-serie weer hervat wordt, de uitrol voor andere toestellen ook vertraging oploopt.

Het schema dat Samsung heeft vrijgegeven is in ieder geval als volgt;

April 2025

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Mei 2025

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy S24 FE

Galaxy Tab S10 Ultra, S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S9 Ultra, S9 Ultra 5G

Galaxy Tab S9+, S9+ 5G

Galaxy Tab S9, S9 5G

Galaxy Tab S8 Ultra, S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S8+, S8+ 5G

Galaxy Tab S8, S8+ 5G

Juni 2025

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy M55

Galaxy M33

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+ 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 5, Tab Active5 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab A9+, A9+ 5G

Juli 2025

Galaxy A05s

Wanneer je de update binnenkrijgt, dan horen we dat heel graag van je. Laat het ons weten in een mailtje, samen met een screenshot via redactie@droidapp.nl. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving.