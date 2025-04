Samsung deelt details over april-update: 21 eigen patches

Maandelijks verschijnt een nieuwe beveiligingsupdate voor Android. Fabrikanten gaan hier vervolgens mee aan de slag en voegen daarbij eigen verbeteringen toe. Samsung heeft dat nu gedaan en laat weten dat het 21 eigen patches toevoegt.

Samsung over april-patch

Google kwam eerder deze week met de vrijgave van Android beveiligingsupdate april 2025. Deze nieuwe security-update pakt tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-besturingssysteem. Die details hebben we eerder uitgelicht. Verschillende fabrikanten voegen aan deze update ook nog eigen patches toe. Het gaat dan om verbeteringen, fixes en oplossingen die doorgevoerd worden in het eigen systeem. Samsung heeft dit ook gedaan en voegt 21 eigen patches toe aan de april-update. Deze worden samen met de beveiligingsupdate van april uitgerold, die inmiddels al beschikbaar is voor de Galaxy A55.

De 21 patches die door Samsung worden toegevoegd, pakken onder andere een kwetsbaarheid aan in de One UI-interface. Onder andere is er een fix, specifiek voor de bescherming van audio- en videocontent. Verbeteringen in de beveiliging worden ook doorgevoerd in verschillende systeem-apps zoals Health, Contacten, Clipboard en Stickers. Gebruikers van de Galaxy Watch krijgen ook diverse patches aangereikt via de april-update. Daarbij zijn er op de achtergrond nog enkele andere patches toegevoegd.

Samsung is reeds begonnen met het verspreiden van de update. In de komende weken zullen verschillende modellen van Samsung de april-update krijgen. Daarbij zal voor verschillende modellen de update gecombineerd worden met de update naar Android 15 met One UI 7. Samsung bracht van de week een overzicht naar buiten met momenten waarop, welk toestel bijgewerkt zal worden naar de nieuwe versie.

Krijg je de update binnen op je toestel? Laat het ons weten in een mail, samen met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we ‘m mee in de berichtgeving!

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 847,00 euro

Samsung Galaxy A36 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 339,00 euro