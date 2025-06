Samsung SmartThings app krijgt ondersteuning voor Tado

Tado heeft in een bericht bekendgemaakt dat het vanaf nu ondersteund wordt door Samsung SmartThings. Via de applicatie van Samsung kan je dan voortaan je thermostaat of temperatuursensor bedienen.

Tado ondersteuning in SmartThings

Vanaf nu is het mogelijk om verschillende producten van Tado te bedienen via Samsung SmartThings. SmartThings is het smart home-platform van Samsung en daarmee kun je verschillende slimme apparaten al bedienen, waaronder die natuurlijk van Samsung zelf. De Tado-producten die vanaf nu ondersteund worden zijn: de Tado X slimme thermostaat, Slimme Radiator Thermostaat X en de Draadloze Temperatuursensor X.

Eerder konden de producten van Tado ook al bediend worden via de eigen app en apps van Amazon, Apple en Google. Belangrijke functies zijn volgens de smart home-fabrikant het gebruik van slimme schema’s, de geolocatie voor het verlagen van de temperatuur van de verwarming als iedereen weg is, de open raam-detectie en andere functies die geld kunnen besparen.