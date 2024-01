Samsung en Hyundai gaan samenwerken: SmartThings naar auto’s

Samsung en Hyundai hebben bekend gemaakt dat ze gaan samenwerken. Het doel is om het SmartThings platform uit te breiden naar auto’s, inclusief elektrische voertuigen. Het gaat om zowel auto’s van Hyundai als van dochtermerk Kia.

Samenwerking tussen Samsung en Hyundai

Samsung en Hyundai Motor Group hebben aangekondigd samen te gaan werken om het SmartThings-platform van Samsung uit te breiden naar auto’s, inclusief elektrische voertuigen (EV’s). Het doel is om oplossingen te ontwikkelen die gericht zijn op een toekomstgerichte levensstijl, waarbij slimme woningen en geconnecteerde auto’s naadloos geïntegreerd worden.

De twee bedrijven zullen het Samsung SmartThings-platform integreren met de geconnecteerde auto’s van Hyundai en Kia. Hierbij zal de focus liggen op het ontwikkelen van ‘Home-to-Car’ en ‘Car-to-Home’ diensten, evenals een geïntegreerde energiebeheerservice voor thuis.

De ‘Home-to-Car’ en ‘Car-to-Home’ diensten zullen de verbinding tussen slimme huizen en infotainmentsystemen in auto’s mogelijk maken, waardoor gebruikers vanuit beide omgevingen op afstand apparaten kunnen bedienen. Via het SmartThings-platform kunnen gebruikers vanuit huis verschillende functies van hun auto beheren, zoals starten, de slimme airconditioning bedienen, ramen openen en sluiten, en de laadstatus controleren. Vanuit de auto kunnen huishoudelijke apparaten zoals tv’s, airconditioners en EV-opladers worden bediend.

De integratie van apparaten, inclusief voertuigen, via SmartThings met routines zoals de ‘goedemorgen-routine’ en de ’thuiskomst-routine’ wordt mogelijk. Bijvoorbeeld, wanneer de wekker afgaat op een Galaxy-smartphone, zullen de gordijnen automatisch openen en gaan de lichten en tv aan. Als gebruikers klaar zijn om naar het werk te gaan, zal de auto zelf de gewenste temperatuur instellen. Smartphone- en tv-schermen zullen tevens nuttige informatie weergeven, zoals de resterende acculading en het rijbereik van de EV.

De geïntegreerde dienst voor energiebeheer in huis stelt gebruikers in staat om het energieverbruik van verbonden apparaten in huis te monitoren. Daarnaast zal informatie over energiegebruik van elektrische voertuigen en opladers beschikbaar zijn, waardoor het optimale laadtijdstip van voertuigen kan worden vastgesteld. Voor EV’s die verbonden zijn met deze dienst, kan het optimale laadtijdstip automatisch worden ingesteld op basis van verschillende factoren, zoals prijzen per tijdstip, het Power Demand Response (DR)-programma, fotovoltaïsche data (PV), gegevens van energieopslagsystemen (ESS) en tijdspecifieke koolstofemissies.