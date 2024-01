Samsung stuurt uitnodiging voor Galaxy Unpacked op 17 januari

De datum waarop de Galaxy S24-serie aangekondigd zal worden, werd eerder al gedeeld, nu zien we de officiële uitnodiging van de fabrikant. Samsung zal op 17 januari in ieder geval drie nieuwe smartphones presenteren. In de afgelopen tijd dook al het één en ander op over het nieuws.

Samsung aankondiging op 17 januari

De Samsung aankondiging is op 17 januari dit jaar. Op die datum zal er een nieuwe editie zijn van Samsung’s Galaxy Unpacked, zo bevestigt een uitnodiging die door de fabrikant uitgestuurd wordt, nadat het nieuws eerder al bevestigd werd. Het gaat hierbij uiteraard om de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie, bestaande uit het standaard model, net als de S24+ en de S24 Ultra. De fabrikant spreekt daarbij ook over een andere aankondiging die we kunnen verwachten; Galaxy AI is coming. Het merk zegt hierover;

Maak je klaar voor het nieuwe tijdperk van Galaxy AI. Ontketen geheel nieuwe levels van creativiteit, productiviteit en mogelijkheden – te beginnen met het belangrijkste apparaat in je leven: je smartphone.

In de afgelopen tijd is al het nodige uitgelekt over de Galaxy S24-modellen. De Samsung Galaxy S24 Ultra zal bijvoorbeeld als enige geleverd worden in onze regio met een Snapdragon-processor. De andere modellen krijgen een Exynos processor mee. De fabrikant voorziet de S24 Ultra ook van een 200 megapixel AI-camera. Opvallend is dat de S24-modellen goedkoper worden-, maar dat de Ultra juist duurder zal worden.

De aankondiging is op 17 januari om 19:00 uur Nederlandse tijd. Dan zullen we alle details te weten komen. Natuurlijk zal Samsung het event ook weer uitzenden via een livestream. DroidApp houd je van alle gebeurtenissen op de hoogte!