‘Alleen Galaxy S24 Ultra krijgt Snapdragon-chipset’

Er is weer nieuws over de processor van de Samsung Galaxy S24-serie. Op basis van de nieuwste informatie, lijkt het erop dat Samsung onderscheid maakt tussen het normale en Plus-model en de Ultra. Dit gaan we terug zien in de chipset.

Chipset in Galaxy S24-modellen

Samsung zal volgens de laatste berichten verschillende soorten chipsets gebruiken in de modellen uit de Galaxy S24-serie. Volgens eerdere berichten van Ice Universe zou de gehele S24-serie in Europa voorzien zijn van een Exynos-processor. Dat lijkt echter toch anders in elkaar te steken, zo meldt een andere bron, Setsuna.

Volgens de laatstgenoemde bron krijgt de Galaxy S24 Ultra als enige de Snapdragon 8 Gen 3 processor. De andere twee modellen, de Galaxy S24 en de Galaxy S24+, zouden voorzien zijn van een eigen Exynos-processor. Hiermee moet nog duidelijker de scheiding tussen de Ultra en de kleinere broers zijn.

We verwachten de nieuwe Galaxy S24-serie in het eerste kwartaal van volgend jaar.

