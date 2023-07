‘Galaxy S24 Ultra is van titanium, S24+ komt met 6,65 inch scherm’

Er is nieuwe informatie opgedoken over de Samsung Galaxy S24-serie. Het nieuws gaat over de Galaxy S24 Ultra en ook over de Galaxy S24+ is het nodige aan nieuws opgedoken. Het gaat over de behuizing en het scherm.

Galaxy S24 Ultra van titanium?

De nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra zal nog zeker een half jaar op zich laten wachten, maar de eerste berichten sijpelen binnen. Het gaat over het materiaalgebruik bij het toestel. De nieuwe smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant, zou volgens de berichten vervaardigd zijn uit titanium. Het nieuws hierover wordt gedeeld door de bron Ice Universe, die vaker nieuws uit de telecomwereld heeft te melden. De bron deelt een foto van het periodiek systeem met chemische eigenschappen, en linkte daar specifiek naar titanium. Op die manier wordt de link gelegd met een titanium behuizing voor de S24 Ultra. De bron meldt namelijk op een later moment met nieuws te komen over de S24 Ultra, wat nu dit bericht is. Nu wordt er voor de modellen nog gebruik gemaakt van glas met een aluminium frame.

Dezelfde bron heeft ook nieuws gedeeld over de Samsung Galaxy S24+. Dat toestel zou volgens de informatie voorzien gaan worden van een 6,65 inch scherm. Dat is een kleine fractie groter dan bij het huidige model, de S23+. Dat toestel, welke we uitgebreid besproken hebben in de Galaxy S23+ review, beschikt over een 6,6 inch scherm. Het is opvallend dat er weer nieuws over het Plus-model naar buiten komt. Eerder gingen nog geruchten rond waarin werd gesteld dat er geen Plus-model uitgebracht zou worden. Het nieuwste gerucht gaat over het feit dat er toch drie modellen op de planning zouden staan.

De nieuwe Samsung Galaxy S24-serie verwachten we pas in het eerste kwartaal van 2024. Tot die tijd moeten we het doen met de geruchten die binnen komen rollen.