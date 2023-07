‘Samsung Galaxy S24 Ultra kan opladen met 65W dankzij nieuwe techniek’

Samsung lijkt werk te maken van snelladen bij de nieuwe generatie S-serie. De Samsung Galaxy S24 Ultra zou volgens de laatste berichten met een kracht van 65W op kunnen laden. Dat is duidelijk dan de maximale 45W die vandaag de dag door het merk aangeboden wordt.

Galaxy S24 Ultra met snelladen

In 2019 verraste Samsung de wereld met zijn eerste smartphone die bekabeld opladen ondersteunde met een verbazingwekkend vermogen van 45W – de Galaxy Note 10+. Sindsdien is Samsung echter niet verder gegaan dan dit aantal watt. Sterker nog, 45W blijft tot op heden vrij zeldzaam in Samsung’s productaanbod. De meeste smartphones kunnen maximaal 25W laden. Maar nu, goed nieuws: er lijken veranderingen op komst te zijn met de komst van gestapelde batterijtechnologie, die zijn oorsprong vindt in elektrische voertuigen (EV’s).

Volgens de bron RGCloudS kunnen we de nieuwe gestapelde batterijtechnologie verwachten in de Samsung Galaxy S24 Ultra, en mogelijk ook in de S24+. Dit is uiteraard afhankelijk van de toeleveringsketen, waarbij Samsung op dit moment alleen tests uitvoert met batterijen uit een Chinese fabriek, terwijl de fabriek in Cheonan nog wacht op de benodigde productieapparatuur.

Een van de meest opvallende voordelen van gestapelde batterijen is hun vermogen om sneller op te laden. Het gerucht gaat dat de Galaxy S24 Ultra maar liefst 65W aan oplaadvermogen zal hebben, een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de 45W van het huidige model. Beide toestellen, zowel de S24 Ultra als de S24+, zullen naar verluidt een batterijcapaciteit van 5000 mAh hebben. Echter, dankzij de extra koeling van de Ultra-versie, kan deze hogere oplaadsnelheden bereiken en blijven presteren.

Hoewel er mogelijk nog niet voldoende productiecapaciteit is om ook de kleinere Galaxy S24 te upgraden, is er nog steeds hoop. Deze versie zou nog een jaar vast kunnen zitten op 25W opladen. Niettemin, zodra de gestapelde batterijtechnologie zichzelf heeft bewezen en de beperkingen in de toeleveringsketen zijn opgelost, zal deze innovatieve technologie naar verwachting ook worden toegepast op toekomstige modellen zoals de Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6. En opmerkelijk genoeg, wordt ook voorspeld dat Apple gestapelde batterijen zal gebruiken voor de iPhone 15-modellen.

Concurrenten, zoals bij de OnePlus 11, bieden al langer hogere laadsnelheden.

