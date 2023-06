‘Samsung Galaxy S24-serie bestaat toch uit drie modellen’: eerste details

Volgend jaar zal Samsung de nieuwe Galaxy S24-serie presenteren. Hoewel het nog ver weg is, zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Zo komen we meer te weten over de codenamen.

Galaxy S24-serie met drie modellen

Opvallend nieuws over de Samsung Galaxy S24-serie. De smartphonefabrikant uit Zuid-Korea zou volgens de laatste berichten de Galaxy S24-serie toch in drie versies uit willen brengen. Dit betekent waarschijnlijk een Galaxy S24, Galaxy S24+ en een Galaxy S24 Ultra. Het nieuws is interessant, eerder werd namelijk de suggestie gewekt dat Samsung af zou zien van het uitbrengen van het Plus-model, zoals we die nu kennen van de Galaxy S23+.

Het Plus-model heeft bij eerdere series laten zien dat daarvoor de minste animo was. Wanneer dit gerucht klopt, kan het goed zijn dat Samsung toch van gedachten veranderd is. Wellicht omdat de Galaxy S23+ toch beter verkoopt. In onze Galaxy S23+ review waren we positief over de nieuwe smartphone van het bedrijf.

De codenamen die gebruikt worden zijn Muse 1, Muse 2 en Muse 3. Bij de Galaxy S24 Ultra wordt een nieuwe telelens verwacht die 5x optisch zoomen mogelijk maakt. Deze zal de 3x optische zoom uit de S23 Ultra vervangen. In de komende tijd zullen vast vaker geruchten opduiken. Er kan in aanloop naar de aankondiging in 2024 uiteraard nog van alles veranderen.

