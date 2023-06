Samsung Galaxy Enhance X app voor betere foto’s voor meer toestellen

De geavanceerde fotobewerker Galaxy Enhance X komt nu uit voor meer toestellen van Samsung. Eerder was de applicatie er alleen voor de S23-serie, nu kan hij gedownload worden voor meer toestellen.

Samsung Galaxy Enhance X

Met Samsung Galaxy Enhance X kun je fijne verbeteringen doorvoeren in je foto’s die je hebt gemaakt. De applicatie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, ofwel AI. Met de applicatie kun je de belichting beter veranderen in een foto, bijvoorbeeld met de magische tool of met HDR. De applicatie onderscheidt zich van andere apps met een andere handige eigenschap.

De Enhance X app van Samsung kan namelijk oneffenheden mooi wegpoetsen. Denk aan het reduceren van ruis, of juist het scherper maken van een foto die bewogen is. Wanneer je foto van lage kwaliteit is, kan de Enhance X app weer oppoetsen met meer scherpte. Foto’s kunnen maximaal 4x opgeschaald worden met de tool. Tevens is het mogelijk om zogenaamde lens flare, de vlekken die de (directe) zon laat zien in foto’s, te verwijderen en kun je schaduwen die je niet wilt weghalen.

Eerder was de applicatie al voor meer toestellen van Samsung te downloaden, maar met de komst van de Galaxy S23-serie, werd de app alleen geschikt voor de Samsung Galaxy S23-modellen. Om precies te zijn werkt de app op Samsung Galaxy S23-, S22-, S21-, S20– en Note 20-serie. Daarnaast kun je de applicatie gebruiken Galaxy Z Fold- en Flip-modellen.

De applicatie kun je niet downloaden uit de Google Play Store, maar uit de Galaxy Store op je smartphone.