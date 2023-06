Samsung Galaxy A34, A54 en S23-serie: de 16 beste tips voor je toestel

Samsung heeft haar toestellen vandaag de dag voorzien van tal van interessante functies en verbeteringen. Mogelijk heb je ze nog niet allemaal ontdekt. DroidApp deelt met jou de beste tips voor je Galaxy A54, de Galaxy A34 en de Galaxy S23-serie.

Tips voor je Samsung

Samsung heeft dit jaar een aantal mooie, interessante toestellen uitgebracht. Hierover kun je al alles lezen in onze Galaxy A34 review, Galaxy A54 review en daarbij hebben we ook testen van de S23-serie. Dat lees je terug in de Samsung Galaxy S23+ review en de review van de S23 Ultra. Je Samsung heeft al heel veel functies aan boord, maar verschillende handige toevoegingen zijn wat verder weggestopt. Gelukkig hoef je ook die niet te missen. De handige toevoegingen zetten we op een rijtje voor je in dit artikel met de beste tips voor je Galaxy A34, de Galaxy A54 en de Galaxy S23-serie modellen. Welke functie ga jij direct gebruiken?

Personaliseer je vergrendelscherm

Het vergrendelscherm, ofwel het lockscreen, van je telefoon kun je bij de Galaxy A34, A54 en S23-modellen verder personaliseren. Niet alleen kun je kiezen voor het Always On Display, je kunt ook aan de slag met andere klokken en andere vormen van notificaties. Standaard zie je bij nieuwe meldingen namelijk alleen de icoontjes, maar wist je dat je ook de meldingen zelf kunt instellen? Hiervoor ga je naar Instellingen > vergrendelscherm en kies je bij de plaatjes op bewerken, bij het vergrendelscherm. Vervolgens worden de elementen die je aan kunt passen opgelicht. Door erop te tikken kun je vervolgens de stijl of het lettertype veranderen, of juist bepaalde zaken verwijderen.

Always On Display

Het Always On Display kun je zoals gezegd ook instellen. Hiervoor ga je naar de vergrendelscherm instellingen van de telefoon. Tik op de optie ‘Always On Display’, waarna je verschillende aanpassingen kunt doen. Zo kun je er voor kiezen om deze altijd weer te geven of alleen wanneer je het scherm aanraakt of op geplande tijden. Verder kun je de klokstijl aanpassen naar eigen wens.

Opties na maken screenshot

Het maken van een screenshot gaat heel handig met de Galaxy A34, A54 of S23. Handig is echter de balk met opties die tevoorschijn komt als je een screenshot hebt gemaakt. Deze verschijnt dan onderin beeld. Hiermee kun je direct de bewerkingstool starten en bijvoorbeeld de schermafbeelding bijsnijden of bewerken, of delen. Ook kun je een hashtag toevoegen, waarover we in de volgende tip meer vertellen.

Hashtag toevoegen bij foto

Een nuttige toevoeging is de hashtag-functie. Bij elke foto in de galerij, en dus ook van de screenshots kun je (direct) een hashtag toevoegen. Op die manier kun je met een snelle zoekopdracht deze weer terugvinden. Zo bundel je snel bijvoorbeeld foto’s van je restaurantbezoekjes, stedentrips of juist van iets anders. Foto’s van je familie heb je bijvoorbeeld snel gebundeld met de hashtag ‘familie’.

Volgorde snelle instellingen

De snelle instellingen vind je terug wanneer je het venster met notificaties uitvouwt, ofwel naar beneden veegt. Bovenin beeld kun je WiFi aanzetten, Bluetooth activeren of de automatische rotatie in- of juist uitschakelen. Handig allemaal, maar misschien wil jij juist wel de snelkoppeling van de zaklamp, NFC of vliegtuigstand binnen handbereik. Geen probleem. Veeg het venster helemaal (tweemaal) naar beneden, tik bovenin op de drie puntjes waar je kunt kiezen voor ‘knoppen bewerken’. Vervolgens kun je icoontjes van plaats veranderen door deze even ingedrukt te houden en te slepen.

Indeling startscherm

Het startscherm is de plek waar je het vaakst vanaf zult beginnen. Misschien wil je hier wel zoveel mogelijk snelkoppelingen hebben staan. Standaard kun je er minder icoontjes kwijt dan na een snelle aanpassing. Je kunt namelijk de gridgrootte, ofwel het raster van zowel het menu met apps als van het startscherm aanpassen. Zo worden de icoontjes kleiner waardoor je er meer kwijt kunt, of juist groter, zodat je minder icoontjes op het startscherm hebt. Je kunt dit instellen door het startscherm op een lege plek ingedrukt te houden, waarna je onderin op het tandwiel tikt voor de instellingen. Daar kun je aan de slag met de rastergrootte.

Apps sorteren in menu

Nadat je al je apps hebt geïnstalleerd, kan het menu een beetje rommelig worden. Alle geïnstalleerde applicaties staan door elkaar, waardoor het moeilijk is om snel de gewenste app te vinden. Gelukkig heeft Samsung een oplossing bedacht. Ga naar het apps-menu en tik op de drie puntjes in de zoekbalk bovenaan. Kies vervolgens de optie ‘Sorteren’ en selecteer ‘Alfabetische volgorde’. Hierdoor worden de applicaties gesorteerd op alfabetische volgorde, waardoor je ze gemakkelijker kunt vinden.

Edge Lighting

Een toffe feature die je wat verstopt terug kunt vinden is Edge Lighting. Op de Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra is er een functie genaamd ‘Edge Lighting’ die misschien wat verborgen is. Deze functie zorgt ervoor dat de randen van het scherm oplichten bij nieuwe meldingen. Om deze functie in te schakelen, ga je naar Instellingen > Meldingen en selecteer je de pop-upstijl melding die standaard is ingesteld op “kort”. Kies vervolgens voor de optie ‘Instellingen korte pop-up’. Hier kun je de Edge Lighting-stijl selecteren. Zodra je dit opent, zie je een overzicht van nieuwe functies en mogelijkheden. Je kunt kiezen welke rand, kleur en andere instellingen worden weergegeven. Wil je een eenvoudige lijn of ga je liever voor hartjes, vuurwerk of andere kleureffecten?

Kleur per trefwoord

Nog beter op de hoogte van de notificatie die binnenkomt? Eén stap terug, bij de meldingsinstellingen, kun je de kleur per trefwoord instellen. Hier kun je instellen dat je een ander soort notificatie te zien krijgt wanneer een bepaald trefwoord in de melding staat. Handig! Zijn je meldingen standaard blauw van kleur, dan kun je als trefwoord ‘Hanna’ invoeren. Krijg je een appje van Hanna, dan zie je een gele notificatie, of een andere kleur.

Edge Venster

Vraag je je af wat de smalle balk aan de zijkant van het scherm is? Dat is Edge Venster. Aan de zijkant van het scherm zie je een smal uitschuifbaar balkje. Wanneer je dit balkje uitschuift, verschijnt er een overzicht met snelkoppelingen naar bepaalde applicaties. Om de instellingen van dit venster te openen en de apps in de lijst te bewerken, tik je op de drie streepjes. Bovendien kun je ook apps selecteren voor de multi-window functie, waarmee je met één tik beide gekozen apps kunt openen. Als je naar Instellingen > Display gaat, kun je meer aanpassingen maken aan de Edge-vensters. Je kunt bijvoorbeeld vensters toevoegen waarmee je snel toegang hebt tot contactpersonen, taken, het weer, slimme schermafdrukken, herinneringen, hulpmiddelen, een klembord en meer. Daarnaast kun je via de Galaxy Store extra vensters downloaden, zoals een rekenmachine of andere opties.

Tikken voor scherm aan

Een handige feature is dat je door twee keer op het scherm van je telefoon te tikken, deze automatisch oplicht. Het is echter een functie die je eerst zelf moet inschakelen in de instellingen. Om dit te doen, ga je naar Instellingen > Geavanceerde functies > Bewegingen en gebaren. Daar vind je de optie genaamd “2x tikken voor inschakelen scherm”. Je kunt zelfs aangeven dat het scherm wordt uitgeschakeld wanneer je tweemaal op een lege plek op het scherm tikt. Daarnaast is het mogelijk om in te stellen dat het scherm automatisch inschakelt wanneer je de telefoon oppakt.

Uitsnede in galerij

In de galerij-app vind je een bijzonder handige functie. Wanneer je een foto opent, merk je links onderaan een icoontje voor bijsnijden op. Met een simpele tik op dit icoontje kun je direct hetgeen wat je op de foto ziet, bijsnijden en opslaan op je telefoon. Het bestaande beeld wordt niet overschreden.

Material You kleurenthema

Een prachtige feature van Android 13 is de mogelijkheid om de interfacekleuren aan te passen aan je achtergrond. Zowel de Samsung Galaxy A34, Galaxy A54 als de Samsung Galaxy S23-modellen bieden deze functie aan wanneer je van achtergrond wisselt. Maar je kunt ook zelf de instellingen hiervoor oproepen en aanpassen. Ga simpelweg naar Instellingen > Achtergrond en stijl > Kleurenpalet. Hier zal je telefoon aangeven welk kleurenpalet het beste past bij je achtergrond. Vervolgens kun je kiezen welke stijl je verkiest, of je het liever neutraal houdt. Het geeft de interface een frisse lik verf.

Camera

De camera-app van deze drie toestellen biedt een uiterst aangename gebruikservaring, maar het kan soms even zoeken zijn naar een specifieke functie. Gelukkig is er de ‘Meer’-knop te vinden onderaan het scherm van de camera-app. Hier ontdek je diverse extra modi waarmee je prachtige foto’s kunt maken onder verschillende omstandigheden. Denk aan de handmatige pro-modus voor volledige controle, professionele video-opnamen, de nachtmodus voor sfeervolle foto’s bij weinig licht, de voedselmodus om je culinaire creaties vast te leggen, panorama voor adembenemende landschappen, of andere geweldige opties die je ontdekt. Wil je nog meer uit de camera halen, lees dan zeker ons artikel met camera-tips voor je Galaxy.

Slimme widget

Samsung heeft One UI uitgerust met een geweldige functie genaamd ‘Slimme widgets’. Deze toevoeging biedt enorm veel gemak, waardoor je meerdere widgets op één scherm kunt combineren. Stel je voor dat je de taken-widget wilt combineren met het weer en je prestaties in Google Fit. Dat is geen probleem! Houd het startscherm ingedrukt, tik op de onderkant van het scherm op ‘Widgets’ en selecteer de optie ‘Slimme widget’. Kies vervolgens het gewenste formaat en de widget wordt op het scherm geplaatst. Om nog meer widgets toe te voegen, houd je simpelweg de widget ingedrukt en tik je op ‘Widget toevoegen’. Hier kun je kiezen uit een breed scala aan beschikbare widgets op je telefoon. Een buitengewoon handige functie die je snel toegang biedt tot al je belangrijke informatie! Goed om te weten is dat deze functie alleen beschikbaar is op de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra.

Achtergrond van het vergrendelscherm

Samsung geeft je de mogelijkheid om iedere keer dat je het toestel activeert, een andere achtergrond ziet op het vergrendelscherm. Hiervoor ga je naar Instellingen > Achtergrond en stijl en ga je naar Achtergrondservices vergrendelscherm. Kies hier voor Dynamisch vergrendelscherm, en kies de onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent. Deze kun je vervolgens aanvinken om terug te laten komen in de roulatie voor het vergrendelscherm.

Heb jij nog andere tips die in dit lijstje ontbreken? Laat hem weten door hem te delen via de reacties onder dit bericht.

Aanbiedingen en kopen

Nog geen Galaxy A34, Galaxy A54 of S23 in bezit? Hieronder vind je de beste deals. Lees ook onze handige vergelijking. Hierin vind je de verschillen tussen de Galaxy A34 en Galaxy A54, inclusief de verschillen in de camera.

Galaxy A34:

Galaxy A54:

Galaxy S23-serie:

Samsung Galaxy A34 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 313,00 euro

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 398,00 euro