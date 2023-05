Samsung Galaxy A54 review: concurrentie voor de eigen high-end modellen

Met de Galaxy A-serie brengt Samsung al jarenlang interessante toestellen uit. Met name de smartphones in de Galaxy A5x serie doen het goed. Dat moet ook met de Galaxy A54 gebeuren. We bespreken onze bevindingen met de telefoon in de Samsung Galaxy A54 review.

Samsung Galaxy A54 review

Wanneer je een degelijke, toch rijk uitgeruste smartphone zoekt, zonder dat je er de hoofdprijs voor moet betalen, kan de Galaxy A-serie je waarschijnlijk wel helpen. Met de verschillende modellen die in de serie worden aangeboden, heb je voor een paar honderd euro een leuke smartphone waar je jarenlang mee kunt doen. Mede dankzij het uitstekende updatebeleid. Maar is dat voldoende om de Galaxy A54 te laten slagen? We hebben de afgelopen weken de smartphone getest, en onze ervaringen lees je terug in de Galaxy A54 review.

Verkooppakket

We bespreken in iedere review de inhoud van het verkooppakket, ook wel de unboxing. Bij steeds meer toestellen zijn we tegenwoordig vrij snel klaar. Pakketten zijn lang niet meer zo uitgebreid als vroeger, waarbij je niet zelden nog een stapel papier en de nodige accessoires meekreeg. Bij de Samsung Galaxy A54 krijg je enkel het toestel, samen met wat papierwerk, de simnaald en de laadkabel. Een hoesje en de adapter dien je zelf te regelen.

Design en interface

De Samsung Galaxy A54 is voorzien van de nieuwe designstrategie, die Samsung toepast sinds de komst van de Samsung Galaxy S23. Dit is vooral te zien aan de achterkant van de telefoon. De cameramodule is niet langer meer één geheel, maar bestaat uit drie losse lenzen die uitsteken aan de achterkant van het toestel. De zijkant, het frame, is van aluminium, waarbij je aan de rechterzijde de power-button en de volumetoets geplaatst zijn.

De vingerafdrukscanner van het toestel bevindt zich in het scherm. Deze doet netjes zijn werk, al lijkt hij net wat minder gevoelig en snel als bij een high-end smartphone. Is dat erg? Zeker niet. Het voldoet namelijk meer dan prima. Je kunt meerdere vingers opslaan. Het is niet het kleinste toestel en doordat het toestel uit glas is vervaardigd, kan het handig zijn een hoesje te gebruiken. Dat gaat, indien je niet kiest voor transparant, misschien wel ten koste van de kleur van de telefoon. Samsung levert de Galaxy A54 namelijk in het zwart en wit, maar ook in limoen en lavendel. Die laatste hebben we hier opgestuurd gekregen.

De Samsung Galaxy A54 biedt een 6,4 inch AMOLED-scherm dat uitstekend zijn werk doet. Deze biedt een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Genieten op een zomerse dag met het toestel is geen probleem, het scherm blijft goed afleesbaar. Als je het toestel in direct zonlicht gebruikt, is de afleesbaarheid wel matig en had deze best wat hoger mogen zijn. De kleuren zijn mooi en desgewenst kun je nog wat zaken aanpassen aan de scherminstellingen.

Interface

Jaren geleden hadden we de TouchWiz interface, sinds langere tijd heeft Samsung de One UI skin voor haar toestellen bedacht. Het is een vrij duidelijk aanwezige laag over Android, maar laat zich vanzelf bedienen. Je scrolt horizontaal door je geïnstalleerde apps. Dankzij de aanwezigheid van Android 13 kun je ook de nodige zaken personaliseren en naar eigen hand zetten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen het lichte en donkere thema, maar ook aan de slag met het Always On Display.

Bovenin beeld heb je toegang tot de notificaties en de snelle instellingen. De fabrikant heeft verder nog wat opties ingebouwd waarmee je de rastergrootte aan kunt passen. Uiteraard kun je het scherm ook vullen met snelkoppelingen en widgets.

Communicatie

Om te telefoneren gebruik je de eigen telefoon-app van Samsung. Voor het versturen van berichten heb je de Android Berichten app tot je beschikking. Standaard is er ook het eigen toetsenbord van Samsung, maar deze kun je desgewenst vervangen door eentje uit de Google Play Store. Denk aan Gboard of SwiftKey. De A54 biedt ondersteuning voor het 5G netwerk. Er is ruimte voor twee simkaarten. Gebruik je het tweede simkaartslot niet, dan kun je hier eventueel een geheugenkaartje plaatsen. De belkwaliteit van de telefoon is meer dan prima.

Samsung levert voor het internetten de eigen Internet-browser mee. Deze laat je bijvoorbeeld openstaande tabbladen synchroniseren met andere apparaten met de Samsung Internet browser. Echter kun je natuurlijk ook overschakelen naar de browser van Google Chrome, of een andere uit de Play Store. Natuurlijk is er WiFi, kun je de weg vinden met GPS en kun je Bluetooth gebruiken op de Galaxy A54.

Multimedia

De Samsung Galaxy A54 is prima geschikt om video’s op te kijken, mee te Netflixen of om muziek op te luisteren. Het beeldscherm scoort prima, zij dat het wat minder goed afleesbaar in direct zonlicht. Op een zonnige dag zonder direct zonlicht is er nog goed mee te werken. De geluidskwaliteit van de Galaxy A54 is meer dan in orde. De balans tussen hogere en lagere tonen is best oké, al klinkt het soms wat tegen het hogere aan.

Camera

Het maken van foto’s met de smartphone wordt door velen gedaan. Dat weet Samsung ook, en daarom hebben ze een vrij uitgebreide camera in de telefoon gestopt. De Samsung Camera-app op de smartphone behoeft eigenlijk geen verdere uitleg en laat zich prima zelf bedienen. Zo heb je onder andere een handmatige modus en kun je aan de slag met de nachtmodus, voedselstand en vind je een zogenaamde ‘fun’-modus. Hiermee komen er een reeks (Snapchat)- filters beschikbaar die effecten toevoegen aan je beeld.

Hoe zit het met de camera-opstelling? De Samsung Galaxy A54 biedt een 50 megapixel hoofdcamera. De andere lenzen zijn een 12 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macro-camera. Er is geen telelens aanwezig, al is dat niet vreemd in dit prijssegment. Desondanks biedt Samsung een 2x zoommodus aan in de camera-app. Deze zal dus voornamelijk softwarematig inzoomen, mogelijk met behulp van wat slimme technieken, zodat de kwaliteit hier niet te veel onder te lijden heeft.

De camerakwaliteit van de Samsung Galaxy A54 is dik in orde, eigenlijk wel zoals we van Samsung gewend zijn. Daarvan zijn we ook gewend dat beelden soms erg verzadigd zijn, dat is bij de Galaxy A54 ook wel het geval. Echt storend vind ik het niet echt, al zit er over sommige foto’s wel een duidelijke verzadiging. Dat had soms wel wat minder mogen zijn.

Wat Samsung met de groothoeklens heeft gedaan is mij een raadsel. De kleuren zijn vaak minder sprankelend en aan de randen zijn de foto’s vaak niet scherp. Duidelijk is dat de groothoeklens van de telefoon van mindere kwaliteit is. Onder de streep kunnen we wel stellen dat de camera an sich mooie foto’s maakt. Dan is er nog de zoom-functie. Die doet softwarematig zijn werk, want een telelens is er niet. De resultaten zijn nog best redelijk te noemen. De foto’s die we met de A54 hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Video

De Samsung Galaxy A54 kun je ook gebruiken om mee te filmen. Dit kan bijvoorbeeld in 4K met 30 frames per seconde, maar het kan ook in Full-HD met 60fps, zoals hieronder. De videokwaliteit is prima, al lijkt het aan de randen soms wat schokkerig.



Prestaties en accu

Waar Samsung in de high-end Galaxy S23-modellen gekozen heeft voor een Snapdragon chipset, zien we bij de Samsung Galaxy A54 de eigen Exynos terug. In het geval van de A54 is dit de Exynos 1380, een octa-core chipset die de 1280 opvolgt die we kennen uit de Galaxy A53. De zaken verlopen prima en merken geen vervelende eigenschappen. De telefoon houdt alle taken die we hem opdragen snel genoeg bij.

De accucapaciteit is net als vorig jaar 5000 mAh. Een flinke capaciteit waardoor je je niet snel zorgen hoeft te maken over een lege accu. Dat bleek ook wel tijdens de reviewperiode van de Samsung Galaxy A54. Met matig gebruik houd het toestel het makkelijk twee dagen uit met vier uur aan schermtijd. Bij gemiddeld gebruik haal je anderhalve dag, bij wat intensiever gebruik haal je zonder veel problemen het einde aan de dag wel. Opladen duurt wel langer, want dit kan met een kracht van maximaal 25W. Deze oplader dien je nog wel zelf aan te schaffen. Het is overigens opvallend dat het nog steeds maar 25W laden is. Concurrenten bieden al vaak dubbel, of driedubbel hoge laadsnelheden aan.

Updatebeleid

Het updatebeleid van de Samsung Galaxy A54 is dik in orde en het beste uit de markt. Dat is gelijk een ijzersterk pluspunt van deze smartphone. Voor een periode van maar liefst vijf jaar ben je zeker van beveiligingsupdates. Tevens kun je vier Android-updates verwachten. Dit betekent dat de telefoon voorzien wordt van Android 14, 15, 16 én Android 17. Op moment van schrijven is de telefoon al helemaal up-to-date met de beveiligingsupdate van mei en natuurlijk Android 13.

Beoordeling

Met de Galaxy A-modellen die in de afgelopen jaren zijn verschenen heeft Samsung zich al meermaals bewezen. De telefoons zijn stuk voor stuk erg fijne toestellen en doen lang niet altijd onder voor de veel duurdere high-end smartphones. Dat zien we ook terug bij de Samsung Galaxy A54. Het is een ontzettend fijne telefoon zonder echt grote nadelen. Behalve dat de groothoeklens echt verbetering nodig heeft, want die valt uit de toon bij de rest van de camera die prima foto’s schiet. Het updatebeleid is fantastisch en daar kan geen enkele andere fabrikant zich aan meten. Voor een bedrag van 400 euro heb je een uitstekende smartphone, waar je de komende jaren zeker plezier van zult gaan hebben.

Je kunt de Samsung Galaxy A54 kopen bij Samsung zelf, maar ook bij Belsimpel, Mobiel, Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro