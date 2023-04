Samsung Galaxy A14 review: zit je goedkoop eerste rang?

Samsung heeft met de Galaxy A14 een betaalbare smartphone uitgebracht die voorziet in de basisfuncties. Dit alles voor een prijs voor onder en rond de 200 euro. Met de Galaxy A13 wist het merk al goed te scoren. Heeft de Galaxy A14 de potentie om eveneens goed te scoren? Dat onderzoeken we voor je in de Samsung Galaxy A14 review.

Samsung Galaxy A14 review

In de afgelopen weken hadden we de Samsung Galaxy A14 over de vloer. Eén van de meest betaalbare, uitgebreidere Android-toestellen van dit moment. Voor rond de 180-200 euro heb je een toestel dat op papier van alle gemakken voorzien is. Met de Galaxy A13 wist Samsung al goed te scoren. In deze Galaxy A14 review kijken we hoe zijn opvolger het doet.

Verkooppakket

Het toestel is dan weliswaar niet de duurste smartphone, we hebben bij gelijk geprijsde toestellen uitgebreidere pakketten gezien. Dat betekent dat je niet teveel moet verwachten van het verkooppakket van de Samsung Galaxy A14. We vinden wat papierwerk, een datakabel en een simnaald. Daar moet je het mee doen.

Design en interface

Betaalbare toestellen hoeven echt niet gelijk klein te zijn. Dat zien we ook terug bij deze Samsung A14. De telefoon is met de afmetingen 167,7. 78,0 x 9,1 millimeter, een scherm van 6,6 inch en een gewicht van 202 gram verre van klein. De telefoon is door deze afmetingen vrij lastig met één hand te bedienen, iets om rekening mee te houden.

Op het gebied van specificaties is de smartphone prima uitgerust. De telefoon van Samsung biedt namelijk een Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De beeldkwaliteit is voor de prijs van dit toestel prima te noemen. Aan de linkerzijde van de telefoon is de poort te vinden voor de simkaart. Echter, je kunt in de telefoon twee simkaarten stoppen en ook is er dan nog ruimte voor een geheugenkaart. Handig.

Rechts van het toestel vinden we de volumetoets, met daaronder de vingerafdrukscanner. Deze doet redelijk goed zijn werk, maar is uiteraard niet zo snel als de scanners die we tegenkomen in duurdere toestellen. Achterop de Galaxy A14 zien we een licht soort van geribbelde achterkant. Ook is de nieuwe designstijl van Samsung hier terug te zien met de drie losse cameramodules. Uiteraard komen we hier later in de Samsung Galaxy A14 review op terug.

De onderkant van de A14 is ook niet leeg gelaten. De smartphone wordt hier voorzien van de USB-C aansluiting, en ook is er de speaker en een 3,5 millimeter aansluiting om een headset aan te sluiten.

Interface

Ben je bekend met Samsung, dan zal de Galaxy A14 je weinig verrassingen geven. De interface is namelijk herkenbaar als die van Samsung. Vanuit de fabriek draait de telefoon direct op Android 13 p, samen met de One UI Core 5.1 skin. Deze is vergelijkbaar met One UI 5.1, al is de Core-versie geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware.

Je apps worden weergegeven in het menu, waar je horizontaal doorheen kunt scrollen. Verder is er zoals bekend het overzicht met je notificaties en snelle instellingen, en laat alles zich eigenlijk prima vanzelf wijzen.

Communicatie

Wil je aan de slag met bellen en sms’en, dan voorziet Samsung daar uiteraard ook in. Voor het bellen wordt de eigen bel-app van Samsung meegeleverd. Voor het versturen van berichten kan de Android berichten-app van Google zelf gebruikt worden. De belkwaliteit is prima en weinig op aan te merken. Een fijne eigenschap is dat je zowel twee simkaarten als een micro-SD geheugenkaart kunt plaatsen.

In onze Samsung Galaxy A14 review behandelen we het 4G-exemplaar. Je kunt voor een paar tientjes meer ook de 5G-versie van de Samsung Galaxy A14 kopen. Deze is net wat anders op het gebied van specificaties. Naast ondersteuning voor het 5G-netwerk heeft de 5G-versie van de Galaxy A14 een 90Hz beeldscherm en een snellere processor, de Dimensity 700 chipset van MediaTek. Opvallend is dat in de 5G-versie een groothoeklens ontbreekt en in plaats daarvan een vrij simpele 2MP camera aanwezig is.

Multimedia

De Samsung Galaxy A14 biedt voor de muziekliefhebber niet alleen de speakers, maar ook de 3,5 millimeter aansluiting voor een hoofdtelefoon. Natuurlijk kun je ook je headset verbinden middels Bluetooth. De geluidskwaliteit is aardig en prima voor de prijs van de telefoon. Voor deze prijs kun je niet het beste van het beste verwachten. Op vol volume klinkt het geluid wat schel.

Wat we zeggen over de geluidskwaliteit, geldt eigenlijk ook over de beeldkwaliteit van de Samsung Galaxy A14. Deze voldoet voor zijn prijs, maar springt er niet uit. Dat hoeft ook niet, want als je hoge(re) eisen hebt, heeft Samsung genoeg andere keuzes in het portfolio. Op zonnige dagen is het scherm van de telefoon nog prima afleesbaar.

Camera

De Samsung Galaxy A14 heeft drie camera’s aan de achterkant. De hoofdcamera heeft een 50 megapixel sensor en deze wordt bijgestaan door een 5 megapixel groothoeklens, en een 2 megapixel dieptesensor. Opvallend is dat bij de 5G-versie van dit toestel de groothoeklens niet aanwezig is.

De camera applicatie op de Samsung Galaxy A14 is erg prettig te bedienen. Deze wijkt dan ook niet veel af van apps, zoals we die kennen van andere toestellen. Wel is er in tegenstelling tot de dure toestellen, bezuinigd op verschillende functies. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een nachtmodus. Daarnaast duurt het even voordat er een beeld vastgelegd wordt. De Samsung biedt wel een pro-modus waarbij je bepaalde instellingen handmatig aan kunt passen.

Als we kijken naar de fotokwaliteit van de Samsung Galaxy A14 camera vallen verschillende zaken op. De foto’s in de avonduren zijn van matige kwaliteit, deze zijn vaak onscherp en bevatten weinig doortekening. Dit is echter niet uniek in de prijsklasse van de A14. Interessant is de optie om tweemaal in te zoomen. Bij duurdere smartphones haal je hiermee je onderwerp dichterbij, vaak zonder kwaliteitsverlies. Het resultaat van het gebruik van deze functie, is vooral dat je het onderwerp weliswaar dichtbij haalt, maar dat dit niet tot een betere foto leidt.

Overdag maakt de Samsung Galaxy A14 zeker aardige foto’s. Zeker voor de prijs waarvoor de Galaxy A14 wordt aangeboden. Hoogstaande plaatje schiet je er niet mee, maar voor de prijs van het toestel zijn we echt niet ontevreden. Met regelmaat komt er een foto uitrollen met veel kleur en details. Hadden we eerlijk gezegd niet verwacht. Toch gebeurt het weleens dat er een korrelige foto uitkomt; mogelijk kan Samsung dit nog finetunen met een update. Ook kun je een groothoekmodus gebruiken, die bruikbare foto’s oplevert met scherpte tot in alle hoeken. Dat zien we lang niet altijd; zelfs bij duurdere toestellen niet.

Je kunt de foto’s die we met de Galaxy A14 hebben gemaakt, bekijken in ons digitale fotoalbum.

Videocamera

Hieronder vind je de video die we met de Samsung Galaxy A14 hebben gemaakt. Je kunt filmen in 30fps in zowel de HD als de Full-HD resolutie. De videobeelden zijn voor zijn prijs oké te noemen. Niet om mooie filmreportages mee te maken.

Prestaties en accu

Zoals wij eerder in de Samsung Galaxy A14 review al aangaven, hebben wij het 4G model van de A14. Er zijn wat kleine aanpassingen in vergelijking met de 5G versie van het toestel. Onder andere in de gebruikte processor. Ons toestel beschikt over een MediaTek Helio G80 processor. Dit is octa-core chipset, maar je merkt dat dit niet de snelste is. Nu zul je de Galaxy A14 waarschijnlijk niet overwegen als je een snelle smartphone zoekt, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Soms duurt het echt eventjes voordat de gevraagde taak uitgevoerd wordt.

Aan boord van de Galaxy A14 bevindt zich een flinke 5000 mA batterij. Uiteraard is het uithoudingsvermogen erg afhankelijk van wat je ermee doet. Duidelijk is wel dat een Galaxy A14 het niet zomaar opgeeft. Een screen-in-time van vijf uur is vrij eenvoudig te realiseren. Complimenten ook voor het gebruik in stand-by. Gebruik je hem heel weinig, en ligt hij meer aan de kant, dan gaat hij makkelijk een dag of vier mee. Opladen duurt wel enige tijd, gezien dit met een kracht van maximaal 15W gaat. Een opladerblokje wordt niet meegeleverd.

Dan het updatebeleid van Samsung. Hier kunnen maar weinig fabrikant tegenop. Voor de Samsung Galaxy A14 belooft de Zuid-Koreaanse fabrikant vier jaar lang beveiligingsupdates. Dit betekent dat je dus tot en met 2027 zeker bent van security-patches voor het toestel. Op het gebied van Android-versies kun je twee versies verwachten. Aangezien de Samsung Galaxy A14 direct vanuit de doos op Android 13 draait, krijg je de update naar Android 14 en Android 15 in de toekomst.

Beoordeling

Meerdere weken hebben we doorgebracht met de Samsung Galaxy A14. We testen veel toestellen bij DroidApp. Daarom is het soms ‘lastig’ overstappen als je ineens naar een veel betaalbaarder toestel gaat. Want daarin merk je echt dat je te maken hebt met een goedkopere telefoon. De Samsung Galaxy A14 is immers niet supersnel en dat merk je in de praktijk. Zoals we al aangaven in de review is de kans klein dat je de Galaxy A14 uitkiest omdat je op zoek bent naar een snelle smartphone. Toch kan soms net een tikkie sneller, wel erg prettig zijn in de praktijk. Maakt dat de A14 een slechte telefoon? Dat hoeft niet. Dat is net waar je als koper naar op zoek bent. Wil je een goedkope, goede smartphone met een erg goed updatebeleid, dan is de Samsung Galaxy A14 een uitstekende keuze.

Wil je een stapje hoger; kijk dan bijvoorbeeld naar de Samsung Galaxy A34, al is deze wel aanzienlijk duurder. Gelukkig geven we je nog meer tips, in het artikel met de beste smartphones tot 200 euro.

Wil je de Samsung Galaxy A14 kopen? Je kunt hiervoor terecht bij Samsung zelf, maar ook bij Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.

Samsung Galaxy A14 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 179,00 euro