Sim-only aanbiedingen van april 2023: dit zijn de beste deals

Iedere maand zien we de mooiste sim-only aanbiedingen voorbij komen. Toch zijn ze niet altijd even interessant. DroidApp heeft de beste sim-only deals van april op een rijtje gezet.

Sim-only aanbiedingen april

Een nieuwe maand, een nieuw overzicht met de beste sim-only aanbiedingen van deze maand. Ook in april kun je weer leuk besparen op je maandelijkse kosten. Wat zijn de beste aanbiedingen? Dat zetten we op een rijtje in dit overzicht met sim-only aanbiedingen van april 2023.

Youfone

Lentedeals zijn er in april bij Youfone. Bij deze provider maak je gebruik van het KPN-netwerk en je krijgt zelfs toegang tot het 5G-netwerk! In april betaal je voor de 1- en 2-jarige abonnementen geen aansluitkosten. Kies je voor een maandelijks opzegbaar abonnement, dan betaal je 9,95 euro aansluitkosten. Youfone is nu interessant geprijsd. Zo is de bundel met 10GB en 150 minuten slechts 9,50 euro. Je kunt ook voor de 20GB bundel gaan, en betaal je 15,00 euro per maand. Een jaarlijks opzegbaar abonnement is een euro per maand duurder, een maandelijks opzegbaar abonnement twee euro. Uiteraard zijn er ook bundels met minder data; en dus ook goedkoper zijn.

Lebara bij Belsimpel

Nog een aantal dagen kun je profiteren van een mooie aanbieding bij Belsimpel. Het is een actie in combinatie met een 2-jarig Lebara sim-only abonnement. Je krijgt namelijk hierbij de Sony WF-C500 headset cadeau. Deze oortjes worden positief beoordeeld en zorgen voor een goede geluidskwaliteit en een fijne pasvorm. Tevens krijg je de eerste zes maanden 50% korting op je abonnementskosten. De totale maandprijs is 9,50 euro voor 5GB met 150 minuten. De eerste zes maanden betaal je dan 4,75 euro per maand.

Simpel

Telecomprovider Simpel staat toch wel een beetje bekend om hun aanbiedingen, en dat is deze maand niet anders. Allereerst bespaar je op de aansluitkosten die je niet af hoeft te rekenen. Ook hun abonnementen zijn extra interessant geprijsd. Heb je genoeg aan 500MB en 100 minuten, dan ben je voor 3,50 euro per maand klaar. De bundel met 14GB en onbeperkt bellen kost je tien euro per maadn. Voor 6 euro heb je 2GB.

Simyo

Bij Simyo maak je gebruik van het KPN-netwerk. Door de Consumentenbond is Simyo meermaals als winnaar uit de bus gekomen als beste mobiele provider. Deze maand kun je besparen op de aansluitkosten en ook op verschillende bundels. Heb je thuis KPN, dan profiteer je van dubbel zoveel GB’s en minuten/sms’jes. Voor 10,00 euro per maand heb je 200 minuten en 10GB internet.

KPN

KPN is niet perse het goedkoopste, maar misschien wel extra interessant als meerdere mensen in je huishouden KPN hebben. Je kunt namelijk onderling je databundel delen, dit kan ook iedere maand automatisch gebeuren zodat je er geen omkijken naar hebt. Degene met een Unlimited abonnement kan zelfs tot 50GB data delen met iemand anders. Hierdoor hoeft de ander slechts alleen een simpel abonnement af te sluiten. Tevens krijg je interessante kortingen als je thuis KPN internet hebt, of wanneer meer mensen op hetzelfde adres KPN hebben.

Andere aanbiedingen

Hieronder vind je een overzicht met een link naar alle providers en aanbieders. Wist je dat je ook de handige sim-only vergelijker van DroidApp kunt gebruiken, om te zien waar je de beste deal kunt halen, voor het abonnement wat het beste bij je past?