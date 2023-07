De 4 beste sim-only juli-augustus aanbiedingen: flinke korting en gratis Moto G31

Ook de komende weken kun je weer besparen op je maandelijkse uitgaven. Bijvoorbeeld bij abonnementen; zowel bij sim-only als met toestel. De beste deals zetten we voor je op een rijtje.

Beste aanbiedingen van juli-augustus

Bij DroidApp houden we van voordeel en aanbiedingen. Als we interessante kortingen tegenkomen, dan brengen we je daar graag van op de hoogte. In dit artikel zetten we de beste sim-only aanbiedingen van juli-augustus 2023 voor je op een rijtje. Soms kan het lonen om te verlengen of over te stappen, in plaats van het abonnement door te laten lopen. Overstappen kan al vanaf vier maanden voor de einddatum van je huidige contract.

De Galaxy A04s

Mobiel

Een mooie aanbieding komen we tegen op Mobiel. Bij een goedkoop sim-only abonnement van Lebara krijg je tijdelijk gratis de Moto G31. Het gaat om een tweejarig abonnement bij Lebara, waarbij je gebruik maakt van het KPN-netwerk. Voor 9,00 euro per maand heb je 10GB internet en 150 minuten en betaal je geen aansluitkosten. Een hele mooie deal! Je kunt overigens ook voor een paar euro kiezen voor de Samsung Galaxy A04s.

Youfone

Youfone maakt gebruik van het KPN-netwerk en is de laatste tijd verschillende verbeteringen aan het doorvoeren. Zo krijg je nu toegang tot het 5G-netwerk en zijn er mooie aanbiedingen. De bundel met 15GB internet en 200 minuten kost je de eerste 12 maanden slechts 7,00 euro per maand. Je bespaart ook nog eens 20 euro op de aansluitkosten. Liever minder gigabyte? Dan kun je de bundel van 5GB nemen bijvoorbeeld, welke 4,50 euro kost voor het eerste jaar.

Ben

Deze week werd bekend dat de internetsnelheden bij Ben flink opgehoogd zijn. Daarnaast heb je bij Ben een mooie aanbieding. Voor de bundel met 10GB internet en 200 minuten betaal je 10,00 euro per maand. Je hoeft tijdelijk ook niet te betalen voor de aansluitkosten. Je kunt via dezelfde pagina ook voor de actieprijzen verlengen bij Ben.

Simpel

Bij Simpel kun je ook deze maand weer terecht voor mooie voordelen. Voor een tientje per maand heb je 10GB internet en kun je onbeperkt bellen. Je kunt voor diezelfde tien euro ook kiezen voor 15GB en 250 minuten. Bij Simpel maak je gebruik van het T-Mobile netwerk. Je betaalt eenmalig 20,00 euro aansluitkosten.

Andere providers

