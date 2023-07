De 6 beste apps van juni 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand juni is voorbij, we gaan richting de zomervakantie. Tijd om terug te blikken op de zesde maand van het jaar. Wat was het belangrijkste nieuws en wat zijn de beste apps van juni 2023?

Android in juni

Er waren in juni verschillende aankondigingen. Asus kwam met de nieuwe compacte Asus Zenfone 10, Nokia haalde het doek van de Nokia G42 die je gemakkelijk kunt repareren en Oppo van de nieuwe Oppo A98. Bij Motorola werden de nieuwe Razr 40-modellen getoond. DroidApp kon exclusief het nieuwe updatebeleid van Sony met je delen, en we schreven welke toestellen van Oppo voorzien zullen worden van Android 14.

Google komt met een nieuw Android-logo en Telegram werkt aan Stories. De Consumentenbond waarschuwt voor gezichtsherkenning, dat nog veel te vaak om de tuin te leiden is. WhatsApp kwam met vier nieuwe functies in de juni-update en ook kun je nu eindelijk berichten bewerken. Voor je Samsung kun je nu de Enhance X app downloaden, waarmee je nog betere foto’s kunt maken.

Bij Google Maps kun je nu in Nederland (en België) de handige Immersive View weergave bekijken van verschillende plaatsen. Google Street View komt dit jaar terug naar Duitsland, nadat het jarenlang onze oosterburen niet in beeld heeft gebracht, vanwege privacykwesties. Het Europese Parlement heeft ingestemd met een wet waarbij de verwisselbare batterij weer terug kan komen in smartphones.

Vergeten

In onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten telefoon/smartphone’ op zondag hebben we de volgende pareltjes behandeld in juni.

Review

In juni hebben we ook enkele reviews gepubliceerd.

Sony Xperia 10 V review: lichtgewicht heeft het zwaar

Samsung Galaxy A34 review: de perfecte smartphone voor 300 euro

Tips

Wil je nog meer uit je toestel of apps halen? Dan komen de volgende, in juni verschenen tips, vast van pas.

Apps

In juni hebben we over de nodige applicaties geschreven. In dit onderdeel van het artikel zetten we de beste apps van juni, in willekeurige volgorde op een rijtje.

DrinkWaterSpots

Ben je wandelend of met de fiets, dan kan de DrinkWaterSpots app perfect van pas komen. Met deze applicatie kun je tijdens je buitenactiviteit precies zien waar je een tappunt voor vers water kunt vinden. Handig om even op te frissen of om je waterfles te vullen en vervolgens weer door te gaan.

Rewind Music Time Travel

Terug naar de hits van jaren geleden, dat is mogelijk met de Rewind Music Time Travel applicatie. Terug naar je discovibes uit de jaren ’70, of toch liever naar de muziek uit de jaren 90? De Rewind Music Time Travel app bundelt de beste hits van die momenten in één overzicht. Van iedere track kun je stukjes luisteren van een halve minuut. Daarnaast biedt de applicatie nog meer mogelijkheden.

Trakt.tv

Liefhebber van films en series? Met de Trakt.tv app kun je eenvoudig bijhouden welke films en series je kijkt, en welke je hebt gekeken. Zo krijg je een mooie tijdlijn met wat je allemaal hebt gekeken op de verschillende netwerken. Je krijgt ook suggesties voor wat je mogelijk interessant vindt en je kunt tips van andere kijkers vinden in de Trakt.tv app. Lees hier het uitgebreide artikel over de Trakt.tv app.

ANWB Onderweg

Met de brandstofprijzen die weer hard zijn gestegen door de accijnsverhoging, is elke cent die je kunt besparen aan de pomp leuk meegenomen. Daarover hebben we al een mooi artikel met de goedkoop tanken apps. De ANWB Onderweg app is in juni bijgewerkt met een update, waarbij je ook de goedkoopste tankstations in heel Europa kunt vinden. Handig in Frankrijk en Spanje, maar net zo goed in andere Europese landen.

Recover Athletics

Ben je na het sporten toe aan een goed herstel? Dan kan de Recover Athletics app je hierbij helpen. Deze applicatie komt van de makers van Strava en past de hersteltraining toe op basis van je eigen wensen en lichaam.

Reimagine

Met de innovatieve Reimagine app kun je oude foto’s inscannen en verbeteren. Zo kun je oude familiefoto’s digitaliseren en ook in een moderner jasje steken. Dankzij het AI-systeem kun je bijvoorbeeld zwart-wit foto’s inkleuren of een wazige foto weer scherp maken. Ook moet de applicatie in staat zijn om krassen en vouwen in een foto te repareren.

Bonustip: DroidApp App

De DroidApp app is het verzamelpunt voor het laatste en belangrijkste nieuws uit Android-land. Niet alleen voor nieuws over smartphones, maar ook over apps en onze handige toesteldatabase. Hierin vind je de actuele specificaties, laatste prijzen en meer.