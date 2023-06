Recover Athletics: herstel-app als aanvulling op Strava

Sporten is essentieel voor een gezond leven, maar intensieve training kan ook leiden tot blessures en pijn. Daar komt Recover Athletics om de hoek kijken, als dé herstel-app voor Strava-atleten. Recover Athletics maakt een op maat gemaakt programma dat is afgestemd op jouw lichaam en training.

Herstel met Recover Athletics

Recover Athletics heeft verschillende tools en functies die beweren te helpen bij het herstelproces. Het bevat een Prehab Coach, een lichaamskaart om pijntjes en kwalen te identificeren, en Soreness tracking & journaling. Bovendien biedt de app herstelroutines van professionele atleten.

Daarnaast kan de applicatie ook gegevens gebruiken uit je afgelopen Strava activiteiten. Daarmee kan Recover Athletics een beter gepersonaliseerd aanbod doen van trainingen die je kunt doen. Bij het aanmelden en later in het gebruik kan je ook gebieden aangeven waar je pijntjes ervaart of welke spieren je wilt versterken.

Een van de functies van Recover Athletics is het geïntegreerd abonnement met Strava. Dit houdt in dat als je een abonnement neemt op Recover Premium, je automatisch toegang krijgt tot een Strava-abonnement, en vice versa. Dit lijkt een interessante functie voor mensen die al gebruik maken van Strava en op zoek zijn naar een aanvullende herstel-app. Je kunt de app gratis downloaden uit de Google Play Store.