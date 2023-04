Sweat app: de ultieme fitnesspartner voor vrouwen

Voor vrouwen die op zoek zijn naar een ondersteunende en effectieve manier om fit te worden, is de Sweat app de perfecte keuze. Deze veelzijdige en motiverende fitness app biedt een breed scala aan trainingsprogramma’s.

Train thuis of in de sportschool met vrouwelijke toptrainers

Sweat is ontworpen door mede-oprichter en hoofdtrainer Kayla Itsines en een team van trainers. Met een focus op toegankelijkheid en variatie, is Sweat de ideale fitnesspartner voor vrouwen van alle leeftijden en fitnessniveaus.

De Sweat app biedt een breed scala aan trainingsprogramma’s. Je kunt hierbij denken aan trainingsstijlen zoals HIIT, circuittraining, lichaamsgewicht oefeningen, powerbuilding of krachttraining. Maar ook vind je in de app yoga, barre en pilates oefeningen. Daarnaast zijn er trainingen voor tijdens de zwangerschap en na de geboorte te vinden. Of je nu thuis traint, in de sportschool, of onderweg, Sweat zorgt ervoor dat je altijd een uitdagende en haalbare training kunt vinden.

De Sweat app biedt tal van handige functies om je trainingen bij te houden en je voortgang te volgen, zoals oefeningenbeschrijvingen, audio-aanwijzingen en videodemonstraties. Lukt een oefening niet helemaal dan is dat geen enkel probleem, de app heeft ook vervangende oefeningen.

Bovendien helpt de app je met het plannen van je maaltijden, het bijhouden van je dagelijkse stappen en hydratatie, en biedt het toegang tot uitgebreide informatie over fitness, voeding en welzijn. Naast voedingsadvies kan je via de app ook in contact komen met andere vrouwen in de Sweat-community.

Sweat is gratis te downloaden, maar vereist een maandelijks of jaarlijks abonnement om te blijven gebruiken. Een jaarlijks abonnement kost 120 euro per jaar, maandelijks betalen is ook mogelijk, dat kost je 20 euro per maand. Wel heb je de mogelijkheid om eerst een week gratis te sporten met de Sweat-app.