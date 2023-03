Xiaomi lanceert nieuwe Redmi Watch 3 voor €129

Naast de nieuwe Xiaomi Redmi Note 12-serie is het vandaag ook tijd voor een andere aankondiging. We zien de Redmi Watch 3 smartwatch.

Xiaomi Redmi Watch 3

Een nieuwe smartwatch is aangekondigd door Xiaomi. We zagen eerder vanmiddag al de nieuwe Xiaomi Redmi Note 12-serie, welke bestaat uit vier toestellen. De nieuwe smartwatch komt voor 129 euro beschikbaar; maar wat krijg je voor dat geld?

De Xiaomi Redmi Watch 3 krijgt een 1,75 inch AMOLED-scherm dat ook in fel zonlicht nog goed afleesbaar moet zijn. Dankzij de afwerking van NCVM technologie met hoogglans, krijgt het horloge een premium uitstraling. Er kan gekozen worden uit de kleuren zwart en ivoor, waarna je ok kunt kiezen uit twee banden. Dankzij de meer dan 200 aanwezige wijzerplaten, kun je de Xiaomi Redmi Watch 3 nog verder personaliseren.

Het nieuwe horloge van de fabrikant is voorzien van ingebouwde GPS, zodat er geen telefoon nodig is voor de locatiebepaling. De Redmi Watch 3 is 5ATM waterdicht, heeft ondersteuning voor verschillende locatiebepalingsystemen en heeft de beschikking over meer dan 121 sportmodi, zodat je vrijwel iedere sport bij kunt houden met het horloge. De Xiaomi Redmi Watch 3 kan zes sportmodi automatisch herkennen en biedt daarnaast ook de mogelijkheid tot het bijhouden van bloedzuurstof, hartslag en de slaap.

Ondanks de interessante prijs van 129 euro biedt de Xiaomi Redmi Watch 3 nog meer mogelijkheden. Dankzij de ingebouwde speaker en microfoon kun je via Bluetooth telefoongesprekken voeren. Xiaomi belooft bij normaal gebruik een batterijduur van maximaal 12 dagen. Zoals gezegd komt het apparaat beschikbaar voor een bedrag van 129 euro.