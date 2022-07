Xiaomi Mi Band 7 Pro officieel: dit heeft het horloge te bieden

Xiaomi heeft niet alleen deze week de Xiaomi 12S-serie aangekondigd. Er is ook nog de nieuwe wearable van het bedrijf; maak kennis met de Xiaomi Mi Band 7 Pro.

Xiaomi Mi Band 7 Pro

We kunnen een nieuwe smartwatch verwachten van Xiaomi. Het merk heeft eerder al de Xiaomi Smart Band 7 gepresenteerd, ook voor de Nederlandse markt. Nu komt het merk met de aankondiging van de Xiaomi Mi Band 7 Pro, met een design dat dichterbij een horloge staat, waar de Smart zich onderscheid met een langwerpig scherm. Deze week werd ook de nieuwe Xiaomi 12S-serie getoond, al komt deze vooralsnog voorlopig niet naar ons land.

Xiaomi voorziet de Mi Band 7 Pro van een 1,64 inch AMOLED-scherm met Always-On-Display ondersteuning. De behuizing is van metaal. Het biedt verschillende opties zoals we die ook kennen van het kleinere model. Zo kun je je bloedzuurstof meten, net als je slaap, hartslag en andere gegevens. Meer dan 180 watch faces zijn aanwezig en je kunt 117 sportmodi activeren, zowel binnen als buiten. Er is GPS in het horloge zelf en hij is waterresistent tot 50 meter.

De 235 mAh batterij moet het volgens Xiaomi 12 dagen uithouden. Xiaomi biedt de Mi Band 7 Pro met NFC en enkele tools; zoals het dienen als sluitertoets voor het maken van foto’s. Voor omgerekend 59 euro kun je de smartwatch kopen, al is deze voorlopig alleen nog voor China aangekondigd. Of een Europese release gepland is, is nu niet bekend. Dan zal de prijs ook hoger liggen, wanneer dit gebeurt.