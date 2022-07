Xiaomi 12S, 12S Pro en 12S Ultra aangekondigd: eerste toestellen met Leica

De langverwachte Xiaomi 12S-serie is vandaag officieel aangekondigd door Xiaomi. De 12S-serie bestaat uit de Xiaomi 12S, de Xiaomi 12S Pro en de Xiaomi 12S Ultra. De toestellen zijn vervaardigd met de hulp van camerafabrikant Leica.

Xiaomi 12S-serie aangekondigd

Een reeks nieuwe smartphones zijn aangekondigd door Xiaomi. We maken kennis met de Xiaomi 12S-serie, een serie die met hulp van camerafabrikant Leica tot stand is gekomen. Het toestel dat het meest opvalt is de Xiaomi 12S Ultra. Deze brengt een 1-inch sensor naar het toestel. Sowieso valt de camera van dit toestel flink op, door zijn grote formaat.

De cameramodule van het toestel heeft een 50,3 megapixel hoofdlens met Sony-sensor. Verder zien we een 48 megapixel periscoop telelens met 5x optische zoom en er is een 48MP groothoeklens. Xiaomi belooft samen met Leica de beste beeldkwaliteit met dank aan verschillende technieken. Zo is er HyperOIS voor nog betere prestaties. Verder moeten foto’s dankzij de grote sensor ook in het donker perfect zijn, waarbij het dynamisch bereik vergroot wordt en meer licht opvangt. Met de ultrasnelle burst-modus maak je razendsnel foto’s achter elkaar. Uiteraard wordt het ook mogelijk gemaakt om in RAW te fotograferen en worden deze gekalibreerd met Adobe Labs.

Tevens zijn er verschillende looks;

Leica Authentic Look – streeft naar de natuurlijke beeldvorming waar Leica bekend om staat. Door het licht- en schaduwcontrast te behouden, voegt het een gevoel van driedimensionale diepte toe aan foto’s. Hiermee behoudt de smartphone de karakteristieke uitmuntendheid van Leica’s beproefde licht- en schaduwuiterlijk.

– streeft naar de natuurlijke beeldvorming waar Leica bekend om staat. Door het licht- en schaduwcontrast te behouden, voegt het een gevoel van driedimensionale diepte toe aan foto’s. Hiermee behoudt de smartphone de karakteristieke uitmuntendheid van Leica’s beproefde licht- en schaduwuiterlijk. Leica Vibrant Look – voorzien van input van zowel Xiaomi als Leica. Door Xiaomi’s ervaring met smartphonefotografie te combineren met Leica’s toonaangevende beeldafwerking, kan iedere fotograaf elke emotie op beeld vastleggen.

Dankzij verschillende chips in het toestel worden verbeteringen doorgevoerd rondom de accu en de gebruikerservaring. De Xiaomi 12S Ultra biedt een 4860 mAh accu met 67W opladen, 50W draadloos laden en 10W reverse charging. Dankzij adaptief opladen wordt voorkomen dat de batterij overladen wordt.

Xiaomi 12S en 12S Pro

Alle drie de smartphones zijn voorzien van de Snapdragon 8 Gen 1 chipset. De Ultra biedt een 6,73 inch 4K AMOLED-scherm. Bij de 12S zien we een 6,28 inch AMOLED 120Hz scherm met Full-HD+ resolutie, en bij de Xiaomi 12S Pro is dit een 6,73 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Het Pro-model heeft een 4600 mAh accu met 120W snelladen en 50W draadloos laden. Bij de Xiaomi 12S zien we een 4500 mAh batterij met 67W snelladen en 50W draadloos laden.

De prijzen van de toestellen zijn nog niet bekend gemaakt. De prijzen voor de Chinese markt zijn omgerekend 570, 670 en 950 euro. Door de heffingen en belastingen zal de prijs van de smartphone hier hoger komen te liggen. Later volgt meer informatie over de lokale beschikbaarheid, zo deelt Xiaomi mee.

