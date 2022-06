Poco F4 en Poco X4 GT aangekondigd: komen naar Nederland

Twee nieuwe smartphones zijn aangekondigd door Xiaomi-dochter Poco. Het merk presenteert de Poco F4 en Poco X4 GT. Allebei de toestellen zullen hun debuut maken in Nederland.

Poco F4 en X4 GT

Het merk Poco timmert lekker aan de weg. Zagen we eerder dit jaar F4 GT en X4 Pro, is het nu de beurt aan twee andere toestellen die toegevoegd worden aan het portfolio. De fabrikant presenteert de Poco F4 en de Poco X4 GT; twee smartphones die uitgebracht worden in het middensegment, met allebei 5G-ondersteuning, Android 12 met de MIUI 13 skin en 8GB aan werkgeheugen. De twee Poco’s hebben ook een 20 megapixel front-camera en hebben elk een triple-camera; met een 64MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en 2MP macrolens. Bij de Poco F4 is er ook nog optische beeldstabilisatie aanwezig, zodat de kans op bewogen foto’s klein is.

Poco laat weten dat gebruikers van zowel de F4 als de X4 GT een premium after-sales krijgen. Hiermee kunnen bezitters binnen zes maanden eenmalig gebruik maken van een gratis schermreparatie.

Poco F4

Te beginnen met de Poco F4. Dat toestel verschijnt met een 6,67 inch AMOLED-scherm, dat een verversingssnelheid biedt van 120Hz en een Full-HD+ resolutie biedt. Poco levert de smartphone met een Snapdragon 870 chipset en biedt 256GB aan opslagruimte. Voor de 4500 mAh accu wordt een 67W snellader meegeleverd. De vingerafdrukscanner van de Poco F4 zit aan de zijkant.

De Poco F4 komt beschikbaar voor een prijs van 399 euro (6GB+128GB) en 449 euro (8GB+256GB).

Poco X4 GT

De Poco X4 GT biedt een 6,6 inch IPS LCD 144Hz scherm, eveneens voorzien van een Full-HD+ resolutie. De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 8100 chipset, biedt 128GB/256GB aan opslagruimte en heeft een 5080 mAh accu. Het opladen gaat met een kracht van 67W, ook hier zien we een vingerafdrukscanner aan de zijkant van het toestel.

Poco brengt de X4 GT uit in Nederland voor 379 euro (8GB+128GB) en 429 euro (8GB+256GB).