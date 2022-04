Poco F4 GT aangekondigd: dit moet je erover weten

Poco heeft een nieuwe high-end smartphone aangekondigd; de Poco F4 GT. Deze smartphone biedt de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset, samen met andere vlaggenschip-specs.

Poco F4 GT

Het voormalige dochtermerk van Xiaomi, Poco, heeft de nieuwe high-end Poco F4 GT gepresenteerd. Het toestel classificieert zich als vlaggenschip en is hierdoor voorzien van de beste specificaties. Denk aan de Snapdragon 8 Gen 1 chipset, samen met een 6,67 inch AMOLED-beeldscherm 120Hz en een 4700 mAh accu. Dankzij de ondersteuning voor snelladen kun je deze met 120W in 17 minuten volledig opladen.

Je telefoon laten vallen en is je scherm kapot? De eerste zes maanden heb je recht op één gratis schermreparatie. Aan boord is een triple-camera met 64 megapixel hoofdlens, 8MP groothoek en 2MP macrolens. Vanuit de doos draait de Poco F4 GT op Android 12 met MIUI 13. Alle nodige specificaties zijn aan boord te vinden; zo zijn er quad-speakers, maak je gebruik van 5G en is er 8GB/12GB aan werkgeheugen met 128GB/256GB opslagruimte.

Bij de Poco F4 GT zijn er handige sneltoetsen aan de zijkant. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de camera, de schermopname of de zaklamp. Daarbij kan het van pas komen tijdens het gamen.

Voor de Poco F4 GT betaal je 599 euro (8GB/128GB) of 699 euro (12GB/256GB). Tijdens de early-bird verkoop, die 9 mei begint, betaal je 100 euro minder. Je hebt de keuze uit de kleuren Stealth Black en Knight Silver.