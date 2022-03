Nieuwe aanwijzingen: ‘Xiaomi gaat samenwerken met Leica voor smartphonecamera’

Nieuwe aanwijzingen zijn opgedoken over de samenwerking van Xiaomi met een camerafabrikant. Het merk zou samen willen werken met Leica. Eerder werkte Huawei al samen met het merk.

Xiaomi en Leica samenwerking

Veel smartphonemerken werken samen met camerafabrikanten. Om heel eerlijk te zeggen; in de praktijk zien wij het in ieder geval meer als marketingtruc, dan dat je er echt veel veranderingen in ziet. In mei vorig jaar verscheen het nieuws dat camerafabrikant Leica samen zou werken met Xiaomi. In de afgelopen maanden bleef het stil omtrent het nieuws, maar nu zijn er opnieuw aanwijzingen voor. Eerder werkte Huawei al met Leica; dat liep echter stuk door de Amerikaanse sancties.

De aanwijzingen die nu bij Xiaomi zijn gevonden, zijn ontdekt in de bewerkings-app van de galerij. In vertaalbestanden zijn aanwijzingen opgedoken die in verbinding staan met de samenwerking met Leica. Hierbij gaat het om bewerkingstools en Leica-filters. Het lijkt te gaan om voorbereidingen en nog niet de definitieve implementatie.

Volgens geruchten zou de Xiaomi 12 Ultra de eerste smartphone zijn van Xiaomi met de Leica-branding. Het is nu nog niet helemaal duidelijk waarin Xiaomi samen gaat werken met Leica en wanneer de aankondiging hiervan officieel wordt gemaakt.

Verschillende merken werken samen met camerafabrikanten. Zo werken Oppo en OnePlus samen met Hasselblad, Nokia met ZEISS en Sony heeft haar eigen sensoren.

