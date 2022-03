Xiaomi introduceert nieuwe Redmi Note 11 serie

Xiaomi komt op 6 april dit jaar met een hele reeks nieuwe smartphones in haar nieuwe Redmi Note 11 serie. Met onder andere een vernieuwd camerasysteem, snellere chip en beter scherm hoopt Xiaomi je te overtuigen.

Redmi Note 11-serie

Xiaomi maakte bekend dat de Redmi Note serie uitgebreid gaat worden met maarliefst vijf nieuwe toestellen. De Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 en een Redmi Note 11 Pro+ 5G zullen allen op 6 april verkrijgbaar zijn. Onderling zijn er kleine verschillen tussen de modellen.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Voor het eerst in de Redmi serie heeft Xiaomi een toestel voorzien met 120W snelladen. Daarmee claimt Xiaomi de telefoon, met een capaciteit van 4500 mAh in 15 minuten op te kunnen laden. Een 108 megapixel hoofdcamera (Samsung HM2-sensor) een 8MP ultra-breed en 2MP telemacro camera is de opstelling waarmee je foto’s kunt maken op dit toestel.

Verder is dit vlaggenschip voorzien van een 6,67 inch AMOLED display met een vernieuwingsfrequentie van 120Hz. Qua chipset is gekozen voor de MediaTek Dimensity 920-processor. Er zijn drie varianten beschikbaar als het gaat om geheugen en opslagcapaciteit namelijk: 6GB+128GB, 8GB+128GB en 8GB+256GB. Dit alles met een vanaf prijs van 399 euro.

Redmi Note 11 Pro 5G naar Note 11

Als we in het segment onder het vlaggenschip de verschillen bekijken dan zien we bij de 11 Pro 5G, 11 Pro en 11S ook weer dezelfde camera opstelling als bij het vlaggenschip model met de 108+8+2 megapixel configuratie. De 11 Pro, 11S en Note 11 zijn verder voorzien van een 2 megapixel diepte sensor, en de Note 11 heeft een primaire resolutie van 50 megapixel.

De Redmi Note 11 Pro 5G is voorzien van een Snapdragon 695 processor, voor de 11 Pro en 11S is gekozen voor een MediaTek Helio G96-processor. Het kleine broertje, de Note 11, moet het doen met een Snapdragon 680-processor.

Bij alle toestellen vinden we een batterij met een capaciteit van 5000 mAh, waarbij de 11 Pro (5G) kan snelladen met 67 watt en de 11S en 11 het moeten doen met 33 watt snelladen.

Voor de Redmi Note 11 Pro 5G ligt de adviesprijs op 369 euro, de Note 11 Pro gaat 349 euro kosten, de Note 11S krijgt een vanafprijs mee van 279 euro en tenslotte de Note 11 krijgt een prijs van 229 euro op haar labeltje geschreven.

Xiaomi Redmi Note 11 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend