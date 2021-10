‘Xiaomi geeft Redmi Note 11 Pro ondersteuning voor 120W snelladen’

Het ziet ernaar uit dat we weer een uitgebreide mid-ranger van Xiaomi kunnen verwachten. In de nieuwe Redmi Note 11 Pro zou ondersteuning zitten voor ontzettend snel opladen.

Redmi Note 11 Pro met snelladen

Het snel opladen van je smartphone is erg handig. Want je hoeft niet meer uren te wachten totdat je de deur uit kunt en ook hoeft je telefoon niet perse ’s nachts aan de lader. Gewoon even snel tijdens het ontbijten hem opladen, en je kunt hem een dag gebruiken. Verschillende smartphones bieden nu een oplaadsnelheid aan van 65 watt. Dit zien we echter vrijwel alleen bij high-end smartphone, uitzonderingen daargelaten.

De huidige Redmi Note 10 Pro

Xiaomi gaat er nu serieus werk van maken om nóg sneller opladen mogelijk te maken in het middensegment. Volgens de berichten die nu op zijn gedoken, komt de Redmi Note 11 Pro op de markt met 120W laden. Het is niet bekend of deze versie dan ook in Nederland verschijnt. De versie van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro die hier verkrijgbaar is, biedt 33 watt snelladen, terwijl de Chinese versie met 67 watt opgeladen kan worden.

We verwachten de nieuwe Xiaomi Redmi Note 11-serie in het eerste kwartaal van 2021.