Schokkend resultaat onderzoek: ‘Xiaomi kan ingrijpen met censuur op smartphones’

Een opmerkelijke uitkomst van een onderzoek naar Xiaomi-toestellen. Uit dit onderzoek blijkt dat Xiaomi in kan grijpen met censuur, maar er zijn nog veel meer beveiligingsrisico’s.

Censuur bij Xiaomi

Een cybersecurity-centrum in Litouwen is gestuit op een opmerkelijke functie in onderzoek naar smartphones. Op de Xiaomi Mi 10T 5G heeft het centrum drie beveiligingsrisico’s gevonden. Een opvallend beveiligingsprobleem is dat content gecensureerd kan worden door Xiaomi.

Het gaat om verschillende apps van Xiaomi zelf die met regelmaat een lijst downloaden waarop termen staan die geblokkeerd worden. Volgens het Litouwse onderzoeksbureau wordt deze content geblokkeerd als bijvoorbeeld een zoekopdracht een verboden woord invoert. Het is de verwachting dat het gaat om informatie over bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van Taiwan, Tibet en andere onderwerpen die gevoelig liggen in China.

Volgens het onderzoek is de censuurfunctie niet direct actief op toestellen die in Europa (of in ieder geval Litouwen) verkocht worden, maar zou deze op afstand geactiveerd kunnen worden door de fabrikant. De censuurfunctie is mogelijk wel geactiveerd op de smartphones die in China verkocht worden door Xiaomi.

Andere risico’s

Een ander beveiligingsrisico heeft te maken met het verzamelen van data. Volgens de onderzoekers worden de handelingen van een gebruiker op de telefoon gestuurd naar de Chinese versie van Google Analytics. Het zou volgens het Litouwse NKSC gaan om overbodige informatie. Tevens wordt een SMS verzonden als je je aanmeldt voor Xiaomi Cloud. De inhoud van het bericht dat gestuurd wordt, kan door onderzoekers niet gelezen worden, waardoor het onduidelijk is wat er precies gestuurd wordt.

In het onderzoek van NKSC zijn nog meer toestellen onderzocht. Hierbij viel bij de Huawei P40 Lite op, dat Huawei voor het downloaden gebruikers soms doorstuurt naar een app-winkel van een derde aanbieder. Dit kunnen soms antivirus-apps zijn, waar eigenlijk malware in zit. Tevens is de OnePlus 8T onderzocht; hier zijn geen veiligheidsrisico’s in gevonden.

Net als in België worden Chinese smartphones in Litouwen bestempeld als risicotelefoons. Om die reden is door het cybersecurity-centrum gestart met het onderzoek.