België waarschuwt voor het gebruik van smartphones van Chinese merken

De Belgische Staatsveiligheid heeft een waarschuwing afgegeven voor het gebruik van Chinese smartphones. Het gaat hierbij om toestellen van bekende Chinese merken zoals OnePlus, Oppo en Xiaomi. Er wordt gewaarschuwd voor spionage

Pas op voor Chinese smartphones

Het aantal verkochte smartphones van Chinese merken als Oppo, Xiaomi en OnePlus neemt in rap tempo toe. Dit is zeker het geval sinds Huawei toestellen niet meer mag leveren met Google-diensten en daardoor haar marktaandeel flink heeft zien kelderen. De Belgische Staatsveiligheid luidt echter de noodklok over deze ontwikkeling. Zij maken zich zorgen over het risico van spionage. Volgens de Belgische inlichtingendienst is er een ‘systematische en diepgaande vermenging tussen die van bedrijven en de Chinese overheid’, zo schrijft De Tijd.

Het succes van de Chinese merken zorgt er volgens de Belgen ook voor dat mensen geïnteresseerd raken in andere producten van de Chinese fabrikant. Hoewel er nog geen concrete gevallen van spionage zijn vastgesteld, adviseert de Belgische Staatsveiligheid om waakzaam te zijn. Volgens Staatsveiligheid is de verwevenheid van Chinese fabrikanten met de Chinese overheid en haar inlichtingen- en veiligheidsdiensten juridisch verankerd. Er moeten arbeidsposities gereserveerd worden voor personeel van inlichtendiensten, zo schrijft De Tijd op basis van informatie van Staatsveiligheid. Inlichtingendiensten moeten daarnaast ongebreidelde toegang hebben tot IT-systemen van bedrijven. Daarbij zou van Xiaomi al bekend zijn dat het sluiksgewijs gebruikersgegevens heeft verzameld en doorgestuurd naar Chinese servers.

Op het bericht van Staatsveiligheid is door Xiaomi en OnePlus geen reactie gegeven. De Belgische woordvoerder van Oppo heeft wel gereageerd. Zijn reactie is als volgt; ‘Oppo een privébedrijf is en actief is in meer dan 40 landen en regio’s over de hele wereld’. ‘We onderhouden positieve relaties met de overheden en regelgevende instanties van de landen waarin we actief zijn. We opereren in overeenstemming met alle plaatselijke wetten en regulering.’

Er is weinig te doen tegen eventuele spionage. Gebruikers kunnen de meegeleverde systeem-apps weliswaar blokkeren; maar tegen spionagesoftware in het beheersysteem is heel weinig te doen. Zo kan er altijd bij een veiligheidsupdate een achterdeurtje zitten, zo stelt Bart Preneel van onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) van de KU Leuven. Er zijn vrijwel geen harde feiten beschikbaar over mogelijke spionage. Daarbij kan ook gesteld worden dat Apple en Google een risico vormen voor spionage.